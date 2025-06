Schweres persönliches Foul führt im "Polizeiruf 110" zu Mord

Der Kommissar möchte von Hannes Kirchner (Hanno Koffler, 45, l.) wissen, warum er so kurzfristig den Trainerposten bekommen hat. © rbb/Oliver Feist

Durchaus. Es ist ein klassischer "Polizeiruf" ohne Experimente - kein Ausreißer nach oben oder unten. Die Geschichte hält die Spannung bis zum Ende aufrecht.

Luschke und Ross beweisen viel Einfühlungsvermögen. Im Gegensatz zu anderen TV-Kommissaren, die oft sehr voreingenommen und von bestimmten Wertvorstellungen geprägt sind, halten sie sich zurück.

Auch das Fehlen von persönlichen Verwicklungen ermöglicht ein professionelles Vorgehen der beiden, was sehr sehenswert ist.

Der Fußball hat in diesem Fall eine untergeordnete Rolle, was auch gut so ist. Was allerdings stört, sind die Klischees, mit denen im Film gespielt wird.

Man könnte hier und da den Eindruck bekommen, dass sich das Autorenteam nicht in dem Sport auskennt. Dabei ist in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall. Regisseur und Autor Christian Werner (47) hat eigenen Angaben nach selbst Fußball gespielt.

Wegen "der Bezahlschranke, den absurden Spielergehältern und der extremen Kommerzialisierung - vor allem des Männerfußballs" sehe er sich aber nur noch selten ganze Spiele im TV an.

"Viel lieber schaue ich mir ein Kreisligaspiel live an. Hier kann ich den eigentlichen Spirit des Spiels wieder spüren", erklärte er im rbb-Interview.