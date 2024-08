Erneuter Schlag ins Gesicht! "Princess Charming" will Monogamie - aber da ist sie wohl die Einzige

Thailand - " Princess Charming " Lea (30) wünscht sich nach wie vor eine Partnerin für eine monogame Beziehung. Blöd nur, dass sich auch in Folge 7 immer mehr Teilnehmende ihrer Staffel der Dating-Show als polyamor outen - unter anderem auch eine große Favoritin.

Zwischen Lea und Maike (beide 30) könnte alles so schön sein ... © RTL

Den ersten Stimmungsdämpfer der Episode erhält Lea im Gespräch mit Tommi (23): "Ich möchte, dass du weißt, dass ich mich als poly definiere", so die Ansage, bei der Lea alles aus dem Gesicht fällt. Sie bedankt sich für Tommis Offenheit: "Dann schau ich mal, wie ich mit der Info umgehe."

Doch damit nicht genug: Unterdessen legt Leas Ex-Flirt Maike (30) nämlich offen, in Zukunft ebenfalls "auf keinen Fall" eine monogame Beziehung führen zu wollen. Die kleinen Eifersüchteleien der Princess gefallen ihr deshalb ganz und gar nicht: "Da merk ich einfach dran, dass das keine Person ist, mit der ich eine Beziehung führen kann. Das wird niemals eine offene Beziehung, wenn so was schon ein Problem ist." Klare Worte.

Als Lea dann in der Entscheidungsnacht auch noch Tommi aufgrund der "Offenheit bezüglich des Themas Polyamorie" rausschmeißt, beginnt es in Maikes Kopf sichtlich zu arbeiten.

"Ich nehm die Kette erst mal an ...", sagt sie der überrumpelten Princess. "Aber ich glaube, dass auch wir in Bezug auf Beziehungskonzepte vielleicht noch mal [ein] bisschen länger sprechen müssen." Damit hat Lea absolut nicht gerechnet. Ob sich also auch Maike schon bald aus der Show verabschieden muss?