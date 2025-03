Es ist offiziell: "Coupleontour"-Nessi wird neue Princess Charming

Berlin/Köln - 2025 geht "Princess Charming" auf RTL+ in die fünfte Staffel. Dieses Mal begibt sich Vanessa Borck (28), bekannt von "Coupleontour", auf die romantische Reise.

Außerdem möge sie es, alles mit einer Partnerin gemeinsam zu machen - am liebsten rund um die Uhr.

"Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?", so die geborene Berlinerin.

Auch in diesem Jahr möchten wieder 20 Single-Damen die Princess von sich überzeugen. Wie RTL bekannt gab, ist die Frau, die diesmal nach der wahren Liebe sucht, keine Unbekannte.

Zurzeit finden die Dreharbeiten in Thailand statt. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Wie Nessi in ihrer Instagram-Story zeigte, reiste sie mit Unterstützung an. Ihre Tochter Olivia (2) und ihre Schwester Laura werden ihr vor und nach den Dreharbeiten zur Seite stehen.