Erste Folge "Princess Charming": Doch stehen die Favoritinnen schon jetzt fest?

Thailand - " Princess Charming " is back! In der dritten Staffel der queeren Datingshow begibt sich Madleen (23) in neun Folgen auf die Suche nach der großen Liebe. In der Auftaktfolge lernt sie die ersten 17 Kandidatinnen kennen - allerdings zunächst undercover.

Und auch im direkten "Undercover"-Kontakt mit den Teilnehmerinnen hält sich Madleen nicht zurück: So wechselt sie einige flirty Worte mit der TikTokerin Desi (25). Danach greift sie zur Sonnencreme und besprüht damit Kims (32) gerötete Arme. Schließlich geht es für die 17 Frauen in ihre Villa, die übrigens erst kürzlich bei " Charming Boys " zu sehen war.

Den anderen Frauen stellt sich die schüchterne 29-Jährige als "Erotikmodel" vor. Welchen Content mache sie denn konkret? "So bisschen dies das", hält sie es zunächst vage. Sie wolle nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sich zudem nicht nur über ihre Arbeit definieren. In einem ruhigen Moment wolle sie dann auch die Princess über ihren Job aufklären.

Zwischen Madleen und Desi (25) funkt es sofort. © RTL

Nina scheint noch vom Flughafen einen bleibenden Eindruck bei Madleen hinterlassen zu haben, sodass sie sich die 31-Jährige sogleich zum ersten Talk schnappt. "Ich könnte echt noch stundenlang mit dir reden", schwärmt die Princess bereits nach wenigen Minuten. Kristallisiert sich hier bereits eine Favoritin heraus?

Abgelöst wird Nina von Nora (25), die nach eigener Aussage beim Gucken der ersten "Princess Charming"-Staffel merkte, nicht heterosexuell zu sein. Auch hier kommt schnell ein flüssiges Gespräch ins Rollen: "Es hört sich immer so kitschig an, wenn man sagt 'Es fühlt sich so an, als würde ich die Person schon so lange kennen'. Aber bisschen hat sich das so angefühlt."

Doch am Ende des Abends scheint besonders die ruhige Desi es Madleen angetan zu haben. "Ich bin normalerweise die Nummer 1 im Blickkontakt", so die Princess über den intensiven Austausch. "Und das ist die erste Person, die mich da rausgekickt hat."

Bei der allerersten Entscheidung folgt dann der nächste Schock für die 17 Kandidatinnen: Madleen hat lediglich 13 Ketten in der Hand, die sie nun nach und nach in der Gruppe verteilt. Am Ende stehen Lili, Ebru (33), Aysun (23) und Melanie (29) mit leeren Händen da und befürchten das Schlimmste - doch dann die Auflösung: Die vier dürfen Madleen am nächsten Tag auf das allererste Gruppendate begleiten. Somit wurde noch niemand nach Hause geschickt.