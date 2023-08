Geheimnis um 20 Single-Frauen gelüftet: Das sind die "Princess Charming"-Kandidatinnen

Schon im Vorfeld war gemunkelt worden, dass Stephie Stark (28) an der lesbischen Datingshow teilnehmen wird. Die Kölner Content Creatorin hatte beim " Bachelor " 2021 und bei "Bachelor in Paradise" 2022 noch nach ihrem Traummann gesucht - ohne Erfolg.

Elsa schaffte es in der allerersten Staffel bis ins Finale. Letztendlich entschied sich "Princess" Irina Schlauch jedoch für das Villa-Küken Lou und somit gegen die Berlinerin mit der markanten Kurzhaar-Frisur.

Trotzdem hat die heute 24-Jährige die Hoffnung auf ein Liebes-Happy-End im TV nicht aufgegeben und will mit ihren tiefen Blicken diesmal Madleen um den Finger wickeln.

Getreu ihrem Lebensmotto "Das Leben geht nur vorwärts und: The only limit is your mind" blickt Elsa ihrem zweiten Versuch in der queeren Kuppelshow optimistisch entgegen. Mitmischen wird sie jedoch erst als Nachrückerin ab Folge vier, wie der Sender im Voraus verriet.