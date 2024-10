"Ich bin ein ungewolltes Kind": "Balko"-Star mit Schock-Aussage bei Promi Big Brother

Jochen Horst (63) erzählt Mimi Fiedler (49) von seiner traurigen Kindheit. © Joyn

In der Promi-WG wird wieder in der Vergangenheit geschwelgt. Als Jochen Horst und Container-Mitbewohnerin Mimi Fiedler (49) die Kinderfotos der Kandidaten unter die Lupe nehmen, sprudelt es aus dem Schauspieler heraus: "Ich bin ein ungewolltes Kind. Das habe ich erst später erfahren. So vor zehn Jahren."

Die in Kroatien geborene Schauspielerin ist entsetzt von der plötzlichen Aussage des "Balko"-Stars. Demnach soll seine Mutter ihm das in einem Streit an den Kopf geworfen haben.

Bis zu seinem 14. Lebensjahr habe der kleine Jochen in einem günstigen Internat gewohnt, erinnert sich an die Zugfahrten und an seine Blicke in die Fenster der vorbeiziehenden Häuser.

"Das war sehr schwer. Man muss sich vorstellen, ein zehnjähriger Junge, der in die Wohnbereiche anderer Familien guckt und denkt: 'Das wäre schon gut, wenn ich das auch hätte.' Ich habe mich schon sehr verlassen und alleine gefühlt. Es war ziemlich schlimm."

Es fließen bittere Tränen.