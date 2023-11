Kurz vor Sendestart von Promi Big Brother: Diese drei Stars ziehen in die Container-WG!

Über eine Teilnahme der Tochter von Sänger Roberto Blanco (86) wurde bereits in den vergangenen Wochen wild spekuliert. Jetzt herrscht endlich Klarheit!

Denn mit Dilara Kruse (32) zieht keine Geringere in den Container als die Ehefrau von Fußballer und Publikumsliebling Max Kruse (35).

An der Seite der beiden TV-Bekanntheiten kommt es aber schon bald zu einer waschechten TV-Premiere.

Schon vor einem Monat stellte Heimatsender SAT.1 in Ex-Dschungelstar Peter Klein (56) und Yeliz Koc (30, "Make Love, Fake Love") den Zuschauern die ersten beiden Kandidaten als Appetithappen vor.

Auch in diesem Jahr werden Jochen Schropp und Marlene Lufen durch die Live-Shows führen. © Henning Kaiser/dpa

Etwas ganz Besonderes haben sich die Macher aber auch abseits des Containers überlegt.

Erstmals in der Geschichte von "Promi Big Brother" können eingefleischte Fans das Geschehen rund um die Uhr im Livestream verfolgen und ihren TV-Idolen so ganz nah sein.

Wer den bislang fünf vorgestellten und namhaften WG-Bewohnern unter anderem noch an die Seite gestellt wird, darüber hüllt sich der Sender in einer offiziellen Mitteilung noch in mysteriöses Schweigen.

Zuletzt soll der Sender Gerüchten zufolge hinter den Kulissen sogar an einer Teilnahme von Dschungelflirt Yvonne Woelke (41) gearbeitet haben. Das dürfte im Fall der Fälle nicht nur die Zuschauer, sondern auch einen Kandidaten ganz besonders freuen: Peter Klein!

Dem Ex von Katzen-Mama Iris Klein (56) wird nämlich schon seit geraumer Zeit eine Liebelei mit der Moderatorin nachgesagt.