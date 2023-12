Promi BB: Döner-Date in Aussicht, Tränen-Drama und die nächste Lady ist raus

Köln - Bei " Promi Big Brother " kochen an Tag 11 im Hot Tub die Gefühle hoch: Yeliz Koc (30) und Ron Bielecki (25) sind schnell auf Betriebstemperatur und malen sich eine Beziehung in schillerndsten Farben aus. Bei den Videobotschaften werden Container-Bewohner von ihren Gefühlen überwältigt und vergießen heiße Tränen. Für eine der TV-Knast-Insassinnen ist die Sendezeit vorbei.

Der forsche Vorstoß im Waschzuber kommt an: "Klar, wir gehen mal einen Döner essen!", verspricht Yeliz. Doch kaum sind die zarten Bande geknüpft, ist Ron schon raus aus dem "TV-Knast".

Auch ansonsten sind sich die beiden im Badebottich grün und auf einer Linie. In Rons Augen könnte also bald der Liebes-Turbo gezündet werden: "Ist doch alles perfekt." Der 25-Jährige fragt die Influencerin direkt auf den Kopf zu, ob sie sich "hiernach privat mal daten" wollen.

Die Mutter von Töchterchen Snow (2) findet, das sei "die perfekte Anzahl" und schätzt sehr, dass Ron auch Kompromisse eingeht. Da darf er mit seinen Kumpels auch mal während einer Beziehung in den Stripclub gehen - wenn da nichts läuft.

"Das ginge nur gut, wenn ich in unserer Beziehung der Container-Chef wäre, führte der Skandal-Streamer aus und fügte an: "Ich brauche aber auf jeden Fall auch noch zwei Kinder."

Verrückte Vorstellung: Schon an Tag neun lotete Yeliz aus, ob sich Ron ein Date mit ihr vorstellen könne. Nun wird beim Ehe-Talk in der heißen Wassertonne Nägel mit Köpfen gemacht.

Bei dem früheren RTL-Rosenkavalier Dominik Stuckmann (31) kullern nach der Videobotschaft die Tränen. © Sat.1

Im Anschluss gibt es berührende Nachrichten von außen. Bei Dominik Stuckmann (31) öffnen sich alle Schleusen, als er seine Videobotschaft erhält.

Seine Partnerin Anna Rossow (35), der er bei The Bachelor" seine letzte Rose gab, eröffnet ihm: "Hallo mein Schatz, ich vermisse dich unendlich! Ich glaube an dich. Ich bin so stolz auf dich. Du schaffst das. Ich liebe dich unendlich!"

Der frühere RTL-Rosenkavalier schluchzt und berichtet unter Tränen, dass seine Beziehung mit ihr vor dem Einzug in den TV-Container auf der Kippe stand: "Anna und ich, wir hatten eine schwierige Zeit, bevor ich hier eingezogen bin, waren wir kurz davor, das Ganze zu beenden."

Zwischen Yeliz und ihrer Mama herrscht offenbar Eiszeit: "Ich habe gehofft, dass mehr kommt. Ich hätte mir gerne stärkende Worte gewünscht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier etwas falsch gemacht habe", macht sich der Reality-TV-Star im Anschluss einen Kopf und kämpft vergeblich mit den Tränen.

Ihre Nerven liegen blank und sie will es ihrer Mutter und allen beweisen. Die Mit-Insassen schenken ihr Trost.