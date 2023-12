"Promi BB"-Lady verscherzt es sich kurz vor Finale mit allen - das Zuschauer-Urteil spricht Bände

Die Freundschaft von Paulina (26, l.) und Dilara (32) konnte dem Nominierungs-Drama der vergangenen Tage nicht standhalten. © Sat.1

Vorher musste aber noch die schlechte Stimmung bewältigt werden, die durch die Entscheidungen vom Samstagabend verursacht wurde.

So keiften sich Matthias und Yeliz in einer Tour an: Die 30-Jährige sei scheinheilig, der 40-Jährige hingegen streitsüchtig. "Das, was ich draußen erzählt bekommen habe, hat sich bewahrheitet", erinnerte sich der auf gar keinen Fall streitsüchtige Matthias schaudernd an die Warnungen rund um den angeblich schlechten Ruf der Jimi-Blue-Ex.

Und auch die einst so eng verbündete Girl-Power-Front begann langsam aber sicher zu bröckeln. So schien Paulina (26) es Dilara (32) nachträglich übel zu nehmen, dass diese Yeliz und nicht etwa sie von der vorherigen Nominierung gesaved hatte.

Gleichzeitig zeigten sich auch Yeliz und Dilara derbe enttäuscht von Paulinas Entscheidung, Matthias ins Finale zu schicken - und das, obwohl die "Drei Engel für den großen Bruder" sich eigentlich vorher ihren gegenseitigen Support zugesichert hatten. "Mir ist scheißegal, wer gewinnt von uns. Ich würde es als Gruppensieg feiern", so Paulinas Aussage - und das kurz bevor sie sich gegen die Frauen-Allianz und für Matthias entschied.

"Ich glaub, das wird mein letztes Format sein, wenn das so dreckig abläuft", beschwerte sich Dilara über die mutmaßlich vorgespielte Freundschaft. Und dann: "Ich bin sauer auf mich selbst, weil sie (Anm. d. Red.: Yeliz) mich die ganze Zeit vor dir gewarnt hat!" Autsch. Damit dürfte die Trio-Allianz wohl ein für alle Mal beendet sein.