"Promi Big Brother": Mini-Spiel eskaliert zu Riesen-Drama - "F*ckt euch!"

Vor Container-BFF Yeliz Koc (30, l.) klagt Dilara Kruse (32) ihr Leid. © Sat.1

Worum geht's? Bei der Jagd um den nächsten Koffer sollen die Bewohner am Samstag ihre Rechenkünste unter Beweis stellen. Doch dass Matthias Mangiapane (40) für sein Team lieber Paulina Ljubas (26) statt Dilara wählt, passt der Max-Kruse-Ehefrau überhaupt nicht.

Erst einmal gibt sich die 32-Jährige aber ganz cool: "Ja, okay, dann gehe ich rüber. Ist für mich auch gar kein Problem."

Ein Problem ist das Ganze dann aber offenbar doch - und was für eins!

"Ich fand das gemein. Die nehmen mich nicht wahr, so als ob ich das hier gewinnen könnte. So was macht man einfach nicht", klagt Dilara bei BFF Yeliz Koc (30) im Schlafzimmer ihr Leid. Sie hat Angst, dass Matthias sie für dumm hält.

Im Sprechzimmer fügt die Berlinerin hinzu: "Dass Matthias so was sagt, fand ich schon ziemlich enttäuschend."

Matthias hingegen kann den "Kindergarten" nicht nachvollziehen. "Ich will gewinnen und suche mir auch mein Team entsprechend aus. Paulina hat eben mehr im Kopf", begründet er in der Männerrunde seine Entscheidung.

Gegenwind gibt es von Dominik Stuckmann (31): "Ich hätte es anders gemacht", so der Ex-Bachelor. Da platzt Matthias fast der Kragen: "Ehrlich, Dominik, übertreibe es jetzt nicht." Das Thema sei für ihn beendet, betont der Reality-Star.

Derweil redet sich Dilara immer mehr in Rage. "Ich bin ja nicht dumm. Ich habe mein scheiß Abitur. Ich habe meine Ausbildung beendet."