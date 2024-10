Verena Kerth über alkoholkranken Marc Terenzi: "Überall waren diese Wodkaflaschen"

Köln - Die großen Geschichten werden bei " Promi Big Brother " sofort ausgepackt! Während Elena Miras mit Ex Mike Heiter (beide 32) im Optimalfall zwei Wochen auskommen muss, erzählt sie vom Rosenkrieg mit dem Vater ihrer Tochter. Und auch Verena Kerth (43) plaudert über ihren alkoholkranken Verflossenen Marc Terenzi (46).

Sie habe an ein gemeinsames Ziel, die Sucht zu besiegen, geglaubt - auch weil er versprochen habe, sich Hilfe zu suchen. "Sonst hätte ich mich nicht verlobt!" Heute nennt sie die Trennung "eine gute Entscheidung".

Dennoch wollte sie ihren Partner nicht vorschnell verlassen. "Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn alleine stehen, wenn er in so einer Lage ist. Ich bin eine treue Seele und vielleicht auch zu naiv", gibt die Münchnerin zu.

Verena kennt den Sänger seit 20 Jahren und auch seinen übermäßigen Griff zur Flasche. Im Badezimmer, in unbenutzten Reisetaschen, unter Druckerpapier habe sie Funde gemacht: "Überall waren diese Wodkaflaschen!"

Auch über ihre Depressionen, weshalb sie sich zwei Jahre aus dem TV-Business raus- und sich komplett zurückgezogen hatte, sprach sie. Als Elena das kritische Gewicht von 45 Kilogramm erreicht hatte, musste sie etwas ändern. "Zuerst hieß es Krebs, dann Magengeschwüre", so der Reality-Star.

Der Rosenkrieg aus gegenseitigen Vorwürfen habe an beiden genagt. Heute nennt Elena die Aktionen des Ex-Paares "peinlich".

Was sie aber noch heute sauer aufstößt: Mike habe sie gebeten, die Trennung vorerst nicht offiziell zu machen, um sie verarbeiten zu können. Dann aber habe der 32-Jährige seine Ex kontaktiert und diese zwei Wochen nach Bekanntgabe der Trennung als neue Freundin präsentiert. "Da hab ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich dachte, es geht ihm schlecht!"

Am Ende der dreijährigen Beziehung, in der Tochter Aylen (6) entstanden ist, sei Elena unglücklich gewesen. "Als ich mich von ihm getrennt habe, war das für uns beide nicht leicht. Im Endeffekt wissen wir beide, dass das für uns das Beste war."

Es gibt das erste Toiletten-Gate. Am Morgen habe Jochen Horst (63) gesehen, "dass die eine Schüssel schon vollgeschissen war". Auch David hat "so 'ne Riesen-Kacke" in der Keramikabteilung vernommen. Bea Peters (42) war nicht dabei, quatscht aber trotzdem mit: "Das muss ausgesehen haben wie auf dem Bukarester Bahnhofsklo."

Mimi Fiedler (49) beneidet den kackendreisten Übeltäter für sein Werk: "Das ist eine Sehnsucht, einfach mal zu scheißen jetzt."