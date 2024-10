"Promi Big Brother": Die Maske fällt!

Verena Kerth (43) staunt, dass es Jochen Horst (53) faustdick hinter den Ohren hat. © Joyn

Am Donnerstag war bereits die erste Maske gefallen, als das Verliererteam um Verena Kerth (43) und Jochen Horst (53) auch einen Mitbewohner auf die Exit-Liste setzen durfte.

Der frühere Kult-Kommissar "Balko" hing sich die Medaille erst selbst um, schwenkte nach einem Vorschlag des großen Bruders blitzschnell um.

Denn: Sie dürfen auch jemanden nominieren, der nicht in der Arena war. Zack, es traf Sarah wie aus der Pistole geschossen. Der Grund: "Ich langweile mich mit ihr", merkte der Adolf-Grimme-Preis spitz an und zeigt somit sein vermeintlich wahres Gesicht.

Die Ex von Torwart-Legende Oliver Kahn (55) traute ob dieser brühwarmen Aussage ihren Ohren nicht und stellte ungläubig fest: "Du bist so skrupellos!" Das gesamte Promi-Rudel verfolgte das Geschehen am Wohnzimmer mit - so auch die Wildcard-Gewinnerin. Da setzte es bei der Rückkehr Kasalla!

"Ich sage euch ehrlich, ich finde es schwach. An eurer Stelle hätte ich die selbst genommen", blaffte sie Jochen und Verena perlend vor Wut an. Für Sarah sei sein Verhalten "charakterschwach". Jochen wollte das nicht gelten lassen: "Es ist ein Spiel. Da müssen Köpfe rollen. Es kann auch meiner rollen." Auch wenn er damit jetzt ganz oben auf der "Shitlist" stehe.