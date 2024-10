Dicke Luft bei Promi Big Brother: "Fühle mich maximal schuldig"

Köln - Was wäre " Promi Big Brother " ohne das große Rad der Gefühle? Sie bestellen, Leyla Lahouar (28) und Mimi Fiedler (49) liefern. Seine Entscheidung wird auch für Mike Heiter (32) zur emotionalen Zerreißprobe.

Am Ende konnte EX-GNTM-Model Cecilia Asoro (28) den Sieg dank ihrer überzeugenden Zungenakrobatik einfahren.

Nach diesem Lippenbekenntnisse und Smalltalk über eigene Erfahrungen mit Spukhäusern mussten die Trash-Knastis an einer Plexiglasscheibe bei der Knutsch-Challenge ihre unterschiedlichen Skills unter Beweis stellen - sehr zur Erheiterung der anderen Bewohner.

Dafür zuständig zeichnete sich an Tag 4 Max Kruse (36) aus, der seinen Container-Kollegen von einer Eskapade mit einem weiblichen Geleit während seiner Zeit bei der Nationalmannschaft berichtete.

Natürlich kommt der überwachte TV-Knast in Köln-Ossendorf nicht ohne intime Bekenntnisse aus.

TV-Macho Mike Heiter (32) plagt das schlechte Gewissen und fühlt sich schuldig. © Joyn

Zur Live-Show durften am Mittwoch nur Frauen in die Arena geschickt werden. Mike Heiter entschied unter anderem für seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar (28), die direkt nominiert wurde. Alida Kurras (47) ist geschützt

Im Anschluss herrschte kollektives Magengrummeln. Der TV-Macho haderte im Nachklapp mit seiner Entscheidung: "Sollte Leyla wegen mir herausfliegen, fühle ich mich maximal schuldig."

Mimi kamen nach dem Spiel die Tränen und flüchtete ins Schlafzimmer: "Ich halte das keine Woche mehr aus." Mikes Flamme vermutete: "Ihr wisst, dass wir hier eine Dreier-Konstellation [Anm: Elena, Mike, Leyla] sind und so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das stört euch wahrscheinlich."

Alida und Verena Kerth (53) hingegen kanzelten sie ab: "Für dich rufen tausend Leute an - so haben wir gedacht."

Leyla hat an der Gesamtsituation zu knabbern. Sie befürchtet, dass Mike noch etwas für Elena empfindet: "Du siehst 'ne Kuss-Challenge, wie die Ex-Freundin da herumknutscht und hast dann dein Kopf-Kino. Das ist alles nicht geil für mich."

Indes fühlte sich Promi-Reporterin Bea Peters (42) wie das fünfte Rad am Wagen und enthüllte ein pikantes Detail: Sie mache Beckenbodentraining, "denn sonst rutscht das wieder raus."

Neu-Containerchefin Elena entschied am Donnerstag im Sprechzimmer: Jochen Horst (53) muss zusammen mit Verena beim "Dartswortsrätsel" antreten. Im zweiten Team spielte Mike mit Mimi, die am Ende das Duell gewannen. Nach einem Hin und Her konnte Mimi dem TV-Macho die "Geschützt"-Medaille aufdrängen.

Beim Verliererteam hing sich Jochen zunächst die "Nominiert"-Medaille um den Hals, doch das wollte nicht Verena nicht. Sie ging nach kurzer Diskussion an Sarah Wagner (28). "Das war schwach", entfuhr es der Wildcard-Gewinnerin.

"Promi Big Brother" läuft bis zum 21. Oktober täglich bei SAT.1. Darüber hinaus gibt es auf Joyn einen 24-Stunden-Livestream.