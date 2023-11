Promi Big Brother: Ist das der Grund für den Streit zwischen Jürgen und Paulina?

Im "Promi Big Brother"-Container kam es am Donnerstagabend zum Beef zwischen Paulina Ljubas (26) und Geburtstagskind Jürgen Milski (60). © Bildmontage: Sat1

"Du bist eh hier bald weg, du Suppenhuhn", wetterte Jürgen gegen die gebürtige Gelsenkirchenerin und führte weiter aus: "Du bist für mich 'ne Lachnummer. Du kommst aus irgendeinem Bums-Format."

Hat die verbale Keule des "Big Brother"-Veteranen Konsequenzen? Das dürfte sich bei der nächsten Nominierung herausstellen. Bei den Fans jedenfalls kassierte Jürgen auch direkt einen heftigen Shitstorm für sein Verhalten der 26-Jährigen gegenüber.

Welche Frage sich jedoch viele von ihnen stellen: Warum ist es überhaupt zu dem heftigen Streit gekommen?

Ging es dabei wirklich nur um Paulinas Kritik an Jürgens Lautstärke? Die Kuppelshow-Beauty hat da einen ganz anderen Verdacht. "Was denkt der eigentlich? Der Mann singt über A*sch und T*tten am Ballermann. Was denkt der denn? Dass der kalte Kernfusion macht in seinem Job?", fragte Paulina in die Runde.

Sie glaube einfach nicht, dass es nur um ihre Kritik an der Lautstärke des Partyschlagersängers ging.