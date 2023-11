Promi BB: Jürgen Milski schockt mit "Suppenhuhn"-Ausraster und kassiert Shitstorm!

Köln – Und täglich grüßt das Murmeltier ... In Folge 4 von " Promi Big Brother " geht die Schlammschlacht zwischen Peter und Iris Klein (beide 56) in die nächste Runde. Außerdem hat Marco Strecker (21) sein Coming-out und Jürgen Milski kassiert Minuten vor seinem 60. Geburtstag einen heftigen Shitstorm!

Vorgespult in die (Fast-)Gegenwart – direkt nach dem Vier-Augen-Gespräch mit Peter – sind "die Wunden noch lange nicht zu". Der vermeintliche Ehebrecher besteht auch noch vor der Gruppe darauf, in Australien mit Yvonne Woelke (42) nicht fremdgegangen zu sein.

Ehemann Nummer 1 heiratete sie im zarten Alter von 17 Jahren, als die Katzenberger-Mama mit ihrem Erstgeborenen Tobias und wenig später mit Tochter Daniela (37) schwanger wurde. Nachdem die Ehe zerbrach, "weil ich nicht so kochen konnte", gab Iris ihrer Jugendliebe das Ja-Wort – elf Tage vor der Geburt von Jenny Frankhauser (31).

Nach der Aussprache ist in Promi-BB-Zeitrechnung vor der Aussprache. In einer Rückblende spricht Iris mit Yeliz Koc (30) über ihre Beziehungshistorie.

Manuela Wisbeck (40) redet Marco Strecker (21) Mut zu ... © Sat.1

Nach seiner Schilderung, dass er in der Schule gemobbt und mit einem Taschenmesser bedroht wurde, wird es abermals emotional für TikTok-Star Marco Strecker.

Der 21-jährige Wildcard-Gewinner habe "noch nie so öffentlich darüber gesprochen". "Wenn jemand die Vermutung hatte, ich hab mich dann geschämt", gesteht er.

Die Rede ist von seinem Outing – ein Thema, das Manuela Wisbeck (40, seit 2015 mit ihrer Partnerin Karen liiert) und Matthias Mangiapane (40, seit 2018 mit seinem Mann Hubert verheiratet) sehr gut nachempfinden können.

Die beiden erinnern sich an ihr eigenes Coming-out und bestärken Marco: "Du musst für dich wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist."

Der Content Creator fasst sich angesichts des großen Zuspruchs ein Herz: "Jetzt hier in dem Format, jetzt wo wir hier so reden, jetzt weiß es die Öffentlichkeit."

Seine Mutter und seine engsten Freunde seien sich bereits im Klaren gewesen, sein Vater, Oma und Tante allerdings noch nicht. "Aber jetzt wissen es alle, ich bin wirklich erleichtert" – ein wichtiger Schritt, der den sympathischen Allgäuer sichtlich Überwindung und Mut gekostet hat.

Am Ende gilt, was Manuela sagt: "Jeder soll doch lieben, wen er will."