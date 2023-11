Promi Big Brother: Erst Aussprache, dann Exit

Auch wenn die Zuschauer sehen wollen, "wie wir uns an die Gurgel gehen", wird der 56-Jährige sich dazu nicht hinreißen lassen, macht er seinen Standpunkt klar: "Das ist nicht meine Art."

"Die Challenge kann ich ja nur gewinnen, wenn sie öfter nominiert wird als ich und die Zuschauer sie dann herauswählen. Es bringt gar nichts, wenn ich jetzt hier Beef anfange, dann stellen sich die Bewohner gegen mich", legt Peter seine Strategie dar. Manchmal falle ihm es aber schwer, an sich zu halten, "wenn sie so komische Spitzen loslässt".

Der frühere "Natürlich blond"-Teilnehmer hat in seinen Augen die Nase vorn.

An Tag neun bei " Promi Big Brother " grübelt Peter Klein, wie er seine Noch-Ehefrau Iris (beide 56) aussticht und länger im Container-Knast bleibt: Klein oder Klein, das ist hier die Frage!

"Ich muss mich auch dafür entschuldigen. (...) Ich war auch so eingeschüchtert", reflektiert Paulina. "Das war ja auch kein erwachsener Mann, der da geredet hat", räumt das "Big Brother"-Urgestein, der nach eigenen Angaben nicht nachtragend sei, ein.

"Ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe wirklich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, weil du Patricia so angegangen bist", sagt der TV-Knast-Veteran beim Showdown über seine kurze Zündschnur. "Wir haben beide überreagiert."

Yeliz Koc (30, r.) erzählt Iris Klein (56, l.) und den anderen Container-Insassen von ihrer lesbischen Beziehung. © Sat.1

Für eine Überraschung im Promi-Container sorgt Yeliz Koc (30). Die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31) plaudert aus dem Beziehungs-Nähkästchen. "Früher war ich mal mit einer Frau zusammen. (...)" Meine Familie und meine Freunde wissen das, jetzt oute ich mich auch hier", ließ sie vor laufender Kamera die Bombe platzen.

Anderthalb Jahre sei sie in der gleichgeschlechtlichen Beziehung gewesen. Da sei das frühere Playboy-Häschen etwa zarte 15 gewesen. Doch über ihrer lesbischen Vergangenheit liegt ein Schatten.

"Die hat auch damals mein Herz gebrochen", gibt der Reality-Star Einblick in sein Inneres. Heißt: Yeliz wurde betrogen. In Sachen Liebe bewies die Mutter von Töchterchen Snow (2) bislang kein gutes Händchen. "Ich habe es also mit Frauen und Männern probiert und es ist immer das Gleiche", zieht sie vor versammelter Runde traurige Bilanz.

Aktuell soll sie mit TV-Casanova Yasin Mohamed (32) anbandeln, den sie 2022 bei "Kampf der Realitystars" kennenlernte. Kurios: Sie fühlt Skandal-Streamer Ron Bielecki (25) auf den Zahn, ob er sich ein Date mit ihr vorstellen könne. Er könnte. "Interessant", lautet Yeliz' Reaktion