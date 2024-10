"Verdiene nicht so viel": Wofür "DSDS"-Star Daniel Lopes das PromiBB-Geld braucht

"Es ist nicht einfach, die Familie zu ernähren, sie durchzubringen und für alle die Stütze zu sein. Ich glaube, Daniel kämpft jeden Tag", so die 42-Jährige.

"Daniel geht's zwar hier gut, aber als wir über seine Familie gesprochen haben, ist es aus ihm herausgebrochen. Er war noch nie so lange von seiner Frau und seinem Sohn getrennt", bestätigt die Promi-Reporterin im Sprechzimmer.

Kurz bevor Bea Peters (42) den Container verlässt, muss sie noch Promi-BB-Kollege Daniel trösten. "Ich war noch nie so lange weg von zu Hause", schluchzt der Ex-"DSDS"-Teilnehmer. Seine Frau, mit der er seit 2016 verheiratet ist, sowie sein Sohn würden ihn brauchen.

Während der Sänger an seine Familie denkt, kommen ihm immer wieder die Tränen. © Joyn

Demnach wolle der 47-Jährige wieder "stark" sein für seine Familie, doch mit wenig Geld in der Tasche sei dies momentan schwierig. "Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt", jammert Daniel.

In erster Linie sei der gebürtige Brasilianer bei "Promi Big Brother", um seine Familie finanziell zu unterstützen. "Natürlich will ich für sie gewinnen", sagt Daniel und fängt wieder an zu heulen.

"Promi Big Brother" läuft bis zum 21. Oktober täglich bei SAT.1. Darüber hinaus gibt es auf Joyn einen 24-Stunden-Livestream.