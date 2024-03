"Prominent getrennt": Staffelstart steht endlich fest - in Kürze geht's los!

So treffen in dem Reality-Format, das in Südafrika gedreht wurde, nicht nur die ehemaligen " Temptation Island "-Verlierer Nico Legat (25) und Sarah Liebich (25) aufeinander, sondern auch Tommy Pedroni (28) und Sandra Sicora (31).

Auch in der dritten Ausgabe dürften die teilnehmenden Kandidaten, die sich gemeinsam mit ihren Ex-Partnern in die "Villa der Verflossenen" wagen, wieder für reichlich Zündstoff sorgen.

Und nicht nur das, denn um die Vorfreude auf die neue Staffel noch ein wenig mehr zu steigern, bekommen die Zuschauer zudem am 27. März einen kleinen Sneakpeak in die erste Folge serviert.

"Wir wollen euch nicht mehr länger auf die Folter spannen", hieß es am Freitag auf der offiziellen Instagram-Seite von "Prominent getrennt", ehe verkündet wurde, dass es schon am kommenden Mittwoch, den 3. April, auf RTL+ losgeht!

Sandra und Tommy (oben) rasselten vor ihrem Beziehungsaus ebenso durch den "Temptation Island"-Treuetest wie Sarah und Nico. © Bildmontage: RTL

Beide Paare hatten sich nach ihrer Teilnahme beim RTL-Treuetest nicht gerade im Guten getrennt, ganz im Gegenteil! Wie die Ex-Paare demnach unter einem Dach und vor laufenden Kameras miteinander auskommen, dürfte auch diesmal wieder spannend werden.

Insgesamt ziehen acht Ex-Reality-Pärchen in die Villa ein und bekommen unter der südafrikanischen Sonne die Möglichkeit, sich über ihre Vergangenheit auszusprechen. In Challenges treten sie gegeneinander an und haben am Ende die Chance auf ein sattes Preisgeld von bis zu 100.000 Euro.

In der zweiten Staffel hatten sich Nikola (28) und Gloria Glumac (31) ihre Siegesprämie gesichert - wer wohl in ihre Fußstapfen tritt? Es bleibt spannend!