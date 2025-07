"Bares für Rares"-Beben: Beliebte Händlerin steigt aus, eine andere kehrt zurück

Alles in Kürze

Vintage-Liebhaberin Esther Ollick (44) steigt als Händlerin bei "Bares für Rares" aus. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Seit 2017 war ich regelmäßig im Fernsehen zu sehen: bei 'Bares für Rares', den Händlerstücken, Lieblingsstücken, im ZDF-Fernsehgarten und zuletzt bei den VOX-Dekoprofis", erklärt die 45-Jährige in einem aktuellen Instagram-Beitrag.

Des Weiteren offenbart sie, dass sie sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage auseinandergesetzt habe, was genau sie arbeiten, wie sie leben und sich persönlich weiterentwickeln möchte. Das Ergebnis: Schluss mit TV-Produktionen.

Ollick will den Fokus auf ihre eigenen Projekte richten: "Ich habe meine handwerklichen Workshops und mein Bildungsangebot ausgebaut, neue Ideen entwickelt, den Spaß an Fotoshootings wiederentdeckt und persönliche Meilensteine erreicht", so die Nordrhein-Westfälin.

Um ihre Träume zu verwirklichen, hat sich die Expertin für Vintage-Objekte auch für eine räumliche Veränderung entschieden. Ab sofort ist ihre Werkstatt wieder in ihrer Geburtsstadt Düsseldorf zu finden.

Dort möchte sie vor allem bewusster und nachhaltiger arbeiten. Werte, die Ollick ganz besonders am Herzen liegen und die sie an andere Menschen weitergeben möchte.