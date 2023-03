Silva zeigt nach "Prominent getrennt"-Exit seine Narben: "Wurde heruntergespielt"

Silva Gonzalez (43) und Stephanie Schanzleh (34) mussten in Folge 6 von "Prominent getrennt" ihre Koffer packen. © RTL

Die anderen Kandidaten hatten schließlich die Reißleine gezogen und die beiden herausgewählt.

Denn Silva hatte zuletzt immer wieder betont, sich bei dem Spiel "Sackrupfen" so schwer an den Armen verletzt zu haben, dass er keine Chance mehr auf einen Sieg für sich und Stefanie sehe. "Ich bin kaputt von meinen Wunden!", klagte Silva unter anderem. Das Gejammer ging zum Schluss nicht nur seiner Ex Stefanie gehörig auf die Nerven.

Doch wie genau die Verletzungen von Silva aussahen, das wurde für die Zuschauer nicht so richtig deutlich. Nach seinem Exit äußerte sich der 43-Jährige daher nun noch einmal ausführlicher dazu in seiner Instagram-Story.

"Was machen die Schmerzen?", wurde er in einem Q&A zunächst gefragt. "Ja, alles wieder gut", sagte Silva zwar, betonte aber auch: "So Schürfwunden tun echt weh, Leute. Das wurde immer so ein bisschen heruntergespielt."

Daraufhin hielt er seinen Unterarm in die Handykamera, auf dem tatsächlich noch immer dunkle Flecken zu erkennen sind. "Man sieht hier auch immer noch die Narben. Und die bleiben, denke ich auch."