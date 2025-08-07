Blamage in TV-Show: Teilnehmer weiß nicht, was "deformieren" bedeutet
Südafrika - Nachdem Justyna Pralina (28) und Adrian Loevenich (26) als neues Ex-Paar in die "Prominent getrennt"-Villa gezogen sind, geht es munter in die erste Kennenlernrunde mit den anderen Kandidaten. Von ihrer besten Seite zeigen sich die Neuzugänge aber nicht wirklich ...
Alles in Kürze
- Justyna und Adrian sind neues Ex-Paar in der Villa.
- Adrian hofft auf ein Liebes-Comeback, Justyna nicht.
- Adrian kennt Begriff 'deformieren' falsch.
- Babu und Felix sprechen über ihre Trennung.
- Felix gesteht Babu seine Liebe, Versöhnung möglich.
Als Justyna und Adrian ihre neuen Gemächer beziehen, will Bettnachbarin Laura Peuker (24) sofort wissen, was Phase zwischen den beiden ist. Und hier beginnen bereits die Widersprüche:
Während der 26-Jährige den Trennungsgrund bis heute nicht nachvollziehen kann, reagiert die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin genervt von ihrem Ex.
Die Beziehung sei deshalb gescheitert, weil Adrian ständig gearbeitet und seine Freundin oft allein gelassen habe. Per WhatsApp soll Justyna dann eiskalt Schluss gemacht haben. Trotzdem hofft Adrian, der seit Sommer 2024 offiziell Single ist, auf ein Liebes-Comeback.
Für die Blondine allerdings ist der Drops gelutscht, sie will keine Reunion mehr. Zudem ist sie auch nicht wirklich angetan von Adrians Intellekt.
Der behauptet aber, er sei "wortgewandt" und kenne einige Begriffe, von denen seine Ex keine Ahnung habe. Als Beispiel nennt er "deformieren". "Deformieren ist das Gegenteil von informieren", glaubt Adrian zu wissen.
"Dein Kopf ist deformiert", schießt Justyna zurück, ohne zu wissen, dass sie das Wort in ihrem Satz tatsächlich richtig gebraucht.
Bahnt sich zwischen Babu und Felix ein Liebes-Comeback an?
Zwischen den Teilnehmern Babu (31) und Felix Davidson (28) geht es hingegen deutlich tiefgreifender zu. Bei einer gemeinsamen Auszeit haben die beiden endlich die Möglichkeit, sich auszusprechen. Und das scheint bitter nötig, hat der 28-Jährige seiner Ex die Nacht zuvor noch seine Liebe gestanden.
Doch zunächst kommen unangenehme Tatsachen ans Licht. Statt die Trennung zu verarbeiten, habe sich Felix ins Nachtleben gestürzt. "Als ich aus der Tür herausgegangen bin, warst du mir egal", knallt der Reality-Teilnehmer seiner Verflossenen an den Kopf.
Sein Verhalten lässt die Ex-"Beauty & the Nerd"-Kandidatin sprachlos zurück. "Wenn man einen Menschen so liebt, wie kann man nur so auf den schei*en?", fängt sie bitterlich an zu weinen.
Auf die Frage "Liebst du mich noch?" kann Felix jedoch eine klare Antwort liefern: "Ja, bedingungslos." Auch Babu gesteht, dass sie noch Gefühle hat. Kommt es hier bald zu einer Versöhnung?
Die vierte Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" seht Ihr im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue von insgesamt elf Episoden freigeschaltet.
