Blamage in TV-Show: Teilnehmer weiß nicht, was "deformieren" bedeutet

Südafrika - Nachdem Justyna Pralina (28) und Adrian Loevenich (26) als neues Ex-Paar in die " Prominent getrennt "-Villa gezogen sind, geht es munter in die erste Kennenlernrunde mit den anderen Kandidaten. Von ihrer besten Seite zeigen sich die Neuzugänge aber nicht wirklich ...

Adrian Loevenich (26) bezeichnet sich als "wortgewandt", hat aber keine Ahnung, was "deformieren" bedeutet. © RTL

Als Justyna und Adrian ihre neuen Gemächer beziehen, will Bettnachbarin Laura Peuker (24) sofort wissen, was Phase zwischen den beiden ist. Und hier beginnen bereits die Widersprüche:

Während der 26-Jährige den Trennungsgrund bis heute nicht nachvollziehen kann, reagiert die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin genervt von ihrem Ex.

Die Beziehung sei deshalb gescheitert, weil Adrian ständig gearbeitet und seine Freundin oft allein gelassen habe. Per WhatsApp soll Justyna dann eiskalt Schluss gemacht haben. Trotzdem hofft Adrian, der seit Sommer 2024 offiziell Single ist, auf ein Liebes-Comeback.

Für die Blondine allerdings ist der Drops gelutscht, sie will keine Reunion mehr. Zudem ist sie auch nicht wirklich angetan von Adrians Intellekt.

Der behauptet aber, er sei "wortgewandt" und kenne einige Begriffe, von denen seine Ex keine Ahnung habe. Als Beispiel nennt er "deformieren". "Deformieren ist das Gegenteil von informieren", glaubt Adrian zu wissen.

"Dein Kopf ist deformiert", schießt Justyna zurück, ohne zu wissen, dass sie das Wort in ihrem Satz tatsächlich richtig gebraucht.