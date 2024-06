Queer mit Behinderung: Wie eine Dragqueen die Gesellschaft verändern will

Bei der ZDF-Reportage "einfach Mensch" gibt LGBTQ+-Aktivistin Mieze McCripple (28) Einblicke in ihren Alltag als non-binäre Rollstuhlfahrerin und Dragqueen.

Von Laura Miemczyk

Düsseldorf - Mieze McCripple (28) lebt in Düsseldorf, ist non-binär und Rollstuhlfahrerin. In einer neuen Ausgabe der ZDF-Reportage "einfach Mensch" gibt die Aktivistin Einblicke in ihren Alltag und erzählt, wieso sie sich mehr Sichtbarkeit für queere Menschen mit Behinderung wünscht.

Sunny Schwanbeck alias Mieze McCripple (28) tritt leidenschaftlich gern als Dragqueen auf. © ZDF/Ben Knabe Mit ihren aufwendigen Make-up-Looks und ihren extravaganten Gothic-Outfits fällt Mieze McCripple, die bürgerlich eigentlich Sunny Schwanbeck heißt, auf - und das ist auch gut so! Die Studentin der Sozialen Arbeit wurde bei ihrer Geburt im Jahr 1995 "als weiblich markiert", identifiziert sich jedoch weder als Mann noch als Frau, wie sie in dem ZDF-Format schildert.

So haben Kleidung und Make-up für Mieze eine ganz besondere Bedeutung. "Für mich ist das einfach meine Art, meine Geschlechtsidentität nach außen zu tragen", erklärt sie. Denn die 28-Jährige ordnet sich nicht dem "klassischen Frauenbild" zu, sondern will vielmehr ihre "sehr verzerrte, düstere Femininität" zum Ausdruck bringen. TV & Shows Stichwahl muss entscheiden: Nachfolger für WDR-Intendant Tom Buhrow gefunden Mieze leidet an der chronischen Autoimmunerkrankung Lupus, die ihr im Alter von 14 Jahren diagnostiziert wurde und die ihr wechselnde Schmerzen bereitet. Die Düsseldorferin ist daher an manchen Tagen auf einen Rollstuhl, an anderen auf einen Gehstock angewiesen. Von ihrer Erkrankung lässt sie sich jedoch nicht ausbremsen - ganz im Gegenteil. So engagiert die Aktivistin sich seit Jahren dafür, die Sichtbarkeit von queeren Menschen mit Behinderung zu erhöhen - unter anderem auch als Dragqueen.

Mieze McCripple steht als Dragqueen auf der Bühne