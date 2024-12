Aus Survival-Trip wird Party-Show: Plötzlich landen zwei Reality-Stars zusammen im Bett!

Kolumbien - Für die Teilnehmenden von " Reality Backpackers " geht es weiterhin unaufhörlich durch den kolumbianischen Dschungel. Besonders bei einem Team liegen die Nerven in der neuen Doppelfolge blank.

Steff (55) und Gina (24) harmonieren offenbar prächtig miteinander. © Joyn

Das Team mit den überraschenderweise besten Vibes bilden unterdessen Gina Beckmann (24) und Teampartner Stephan "Steff" Jerkel (55). Während sich ihre Widersacher jammernd und ächzend durch den Dschungel schleppen, rauchen die beiden auf dem Weg fröhlich eine Kippe nach der anderen, als sei es ein Spaziergang.

Anstatt das kostenlose Camping in Anspruch zu nehmen, gönnen sie sich am Ende des Tages dann eine Nacht im Hotel - für mehr als ein Fünftel ihres gesamten Reise-Budgets.

Doch damit nicht genug: Gina und Steff verbringen die Nacht im Whirlpool und bestellen sich eine Flasche Wein nach der anderen. "Wir können uns nicht mehr erinnern, wann und wie wir ins Bett gegangen sind", resümieren sie am nächsten Morgen sichtlich verkatert. "Beide Blackout."

Dementsprechend ernüchternd dann auch der Blick in den Geldbeutel: In nur wenigen Stunden hat das Team insgesamt 650.000 Pesos (rund 140 Euro) verprasst, der Großteil für Wein. "Gina, wir sind tot", so Steffs treffende Feststellung.