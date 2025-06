DDR-Star Birgit Fischer im Urlaub: Mit diesem Trick besticht sie Einheimische

Birgit Fischer (63) enthüllte im "Riverboat" einen besonderen Trick. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In ihrer langen Karriere konnte sich die in der DDR geborene Sportlerin insgesamt acht Gold- und vier Silbermedaillen sichern und ging damit in die Geschichtsbücher ein.

In Sachen Leistungssport tritt die 63-Jährige inzwischen etwas kürzer, stattdessen konzentriert sie sich gerne aufs Reisen und Bootfahren - und am liebsten verbindet sie diese beiden Dinge miteinander.

"Ich liebe es einfach, auf dem Wasser zu sein", berichtete sie in der MDR-Talkshow. "Und in den verschiedenen Ländern versuche ich immer irgendwo ein Boot zu kriegen. Aber das ist nicht immer ganz einfach."

Denn die Boote der Einheimischen haben natürlich einen besonderen Wert, welchen man vielleicht nicht gerade einer Fremden anvertrauen möchte.

Doch Birgit Fischer hat sich gegen diese Abwehrhaltung eine wasserdichte Methode überlegt: "Ich hab dann meistens tatsächlich eine Autogrammkarte dabei. Dann glauben sie mir, dass ich das Boot auch wieder heil zurückbringen werde!"