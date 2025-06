"Wenn man's richtig macht...": Darum stehen die Frauen bei diesem Sachsen Schlange

Im MDR-"Riverboat" erzählt Sachse Mario Knoll was an seiner Tätigkeit als "Sensenmann" so toll ist.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Er hat zweifellos einen ungewöhnlichen Beruf, doch genau der ist der Grund, dass sich immerzu Frauen vertrauensvoll an ihn wenden: Im MDR-"Riverboat" erzählt Sachse Mario Knoll was an seiner Tätigkeit als "Sensenmann" so toll ist.

Alles in Kürze Mario Knoll ist ein sächsischer Experte fürs Mähen und Dengeln.

Er gibt Kurse im Sensen und hilft Frauen bei Gartenarbeiten.

Die Sense sei gut für Natur und Umwelt, sagt Knoll.

Knoll bietet Trockenübungen im Studio an, um die richtige Handhabung zu zeigen.

Die alte Handwerkskunst der Sensenbenutzung kehrt langsam wieder zurück. Mehr anzeigen

Mario Knoll war am Freitagabend im MDR-"Riverboat" zu Gast und erzählt von seiner außergewöhnlichen Tätigkeit. © IMAGO / STAR-MEDIA Mit dem Tod hat der Talkgast aus dem sächsischen Crimmitschau allerdings nichts zu tun, vielmehr ist er Experte fürs Mähen und Dengeln (Anm. d. Red.: Verfahren zum Schärfen der Schneide einer Sense). Obwohl es Knolls Talkshow-Premiere ist, scheint Moderatorin Kim Fisher (56) deutlich aufgeregter ob seiner Teilnahme zu sein als er selbst. Oder vielleicht ist er aufgeregte Frauen auch einfach gewöhnt. Schließlich wendet sich vor allem das weibliche Geschlecht an den Sensen-Experten, wenn es im heimischen Garten mal nicht so läuft. Riverboat IaF-Star Vanessa Rottenburg über Horror-Unfall: "Mein komplettes Gesicht war zerschmettert" Riverboat DDR-Star Birgit Fischer im Urlaub: Mit diesem Trick besticht sie Einheimische "Das kann an mir liegen", nimmt Mario Knoll eine Vorlage von Fisher dankend an. "Es kann aber auch daran liegen, dass Frauen jetzt vermehrt im Garten eine Blühwiese wollen. Sie pflanzen die Wiese an und der Mann sagt: Wenn das Gras hoch ist, musst du dich auch kümmern, dass das wieder wegkommt." Genau dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass bei ihm das Telefon klingelt und er um Rat gefragt wird. Dabei geht es häufig um die richtige Handhabung einer Sense, die viele einfach irgendwo von früher gefunden haben, damit aber nicht viel anfangen können.

"Sensenmann" Mario Knoll im Riverboat: Einsatz der Sense ist gut für Natur und Umwelt