Ex-"Rote Rosen"-Star reiste 1986 in den Westen aus: "Hab mir überlegt, ob man durch die Elbe schwimmen kann"

Leipzig - Man kennt ihn aus Serien wie "Verbotene Liebe" und "Rote Rosen": Schauspieler Wolfram Grandezka (55) ist am Freitagabend im Riverboat zu Gast gewesen - dort berichtete er vom Weg zur Ausreise aus der DDR in jungen Jahren.

Gastgeberin Kim Fisher (55) sprach den gebürtigen Thüringer im Leipziger MDR-Studio auf das besondere Ereignis in seiner Jugend an: "1986 ist deine Familie mit dir in den Westen, deine Eltern hatten Ausreiseantrag gestellt." Dabei sei es um eine Familienzusammenführung gegangen. "Du warst 16 und wolltest du auch gehen oder wärst du lieber geblieben?", fragte die Moderatorin.

Doch schließlich sei die Ausreise bewilligt worden. Laut dem 55-Jährigen ein wichtiger Faktor: Der Onkel in der BRD habe die Familie auf eine Liste bei der Bundesregierung setzen lassen können.

Ein Glück, denn so sei niemand im Gefängnis gelandet: "Das gab es ja auch, dann kamen die Kinder ins Heim und die Eltern kamen in den Knast [...] so waren wir eben sozusagen bekannt und dadurch kamen wir letztendlich nach nur 15 Monaten, was trotzdem eine lange Zeit sein kann, raus."

Die ganze "Riverboat"-Folge könnt Ihr in der MDR-Mediathek sehen.