Katarina Witt im Riverboat: "Bei vollem Training gab's nur noch Reis mit Zitrone und Süßstoff"

Katarina Witt (58) war am Freitagabend zu Gast im Riverboat. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Es gab hinter den Kulissen auch nicht so lustige Momente", stellte Moderator Klaus Brinkbäumer (57) am Freitagabend in der MDR-Talkshow fest und brachte auch gleich ein passendes Beispiel an: "Es gibt den Bericht eines IMs und dort heißt es über Sie, Katarina, obwohl das Optimal-Gewicht 52 Kilo betragen soll, wog die W - steht natürlich für Witt - nach der Rückkehr von Kuba 56,5 Kilo."

Die Eiskunstläuferin sei damals nach einer zweiwöchigen Auszeichnungs-Reise für Athleten auf die Karibik-Insel wegen der Gewichtszunahme getadelt worden und habe nicht bei der Schaulauf-Tournee zum DDR-Jahrestag mitmachen dürfen.

Zudem habe Trainerin Jutta Müller (†94) eine strenge Diät für ihren Schützling angeordnet: "Sie darf täglich nur 500 Gramm gekochten Reis zu sich nehmen", las Brinkbäumer weiter vor.

Die 58-Jährige erinnerte sich daraufhin: "Ich kam wirklich zurück und Frau Müller guckt mich an und sagt: 'Bist du dick geworden', ich sage, 'Nö, auf keinen Fall'."