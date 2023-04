"Durchgeknalltester Tag meines Lebens": Benno Fürmann wanderte mit 41 Grad Fieber im Himalaya

Benno Fürmann (51) war im "Riverboat" zu Gast. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Seit Anfang der 90er ist Benno Fürmann aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken, hatte sogar schon Auftritte in Hollywood-Produktionen und arbeitete als Synchronsprecher.

Dass er aber auch abseits der TV-Studios einiges auf dem Kasten hat, beschreibt er in seinem neuen Buch "Unter Bäumen". Darin erzählt er unter anderem von seinen Reisen in den südamerikanischen Dschungel oder zum Fuße des Himalaya.

Im "Riverboat" am Freitagabend griff er die Story des wohl "durchgeknalltesten Tags seines Lebens" auf - als er vor einigen Jahren mit 41 Grad Fieber das größte Gebirge der Welt bestieg.

Während der ganzen Wanderung sei er schon von Krankheit gebeutelt gewesen, auf einer Höhe von 5500 Meter musste er sich dann der alles entscheidenden Frage stellen: Absteigen oder weitergehen?

"Dann bin ich sieben Stunden gelaufen an einem Tag, an dem ich in Berlin nicht mal vor die Tür getreten wäre", musste er in der Talkshow über sich selbst den Kopf schütteln.