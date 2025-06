Heute legt das Riverboat zum letzten Mal ab und diese Gäste sind dabei

Leipzig - Die Zuschauer des MDR-"Riverboat" sollten ihre Lieblings- Talkshow am Freitagabend noch einmal in vollen Zügen genießen, denn es wird für sehr lange Zeit die letzte neue Folge sein.

Wie es dazu kam, werden sie Fisher und Brinkbäumer am Freitagabend sicher erzählen.

Darunter sind auch drei Ladies, die vor allem im Osten Deutschlands noch Fans haben dürften, denn hier feierten Dagmar Gelbke (75), Dagmar Frederic (80) und Regina Thoss (78) in den 1970er jeweils solo ihre größten Erfolge.

Zweifellos haben sich Kim Fisher (56), Klaus Brinkbäumer (58) und Co. ihre Sommerpause verdient. Zwei Monate lang freitags auf die in Leipzig produzierte Talkrunde zu verzichten, dürfte dem Publikum dennoch nicht leichtfallen.

Auch Ex-RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (68) wird auf einem der begehrten Talksessel sitzen. © Marcel Kusch/dpa

In den Ruhestand verabschiedete sich vergangenes Jahr auch Moderatorin Ulrike von der Groeben, nach stolzen 35 Jahren war Schluss bei RTL.

Die mittlerweile 68-Jährige wollte eigentlich "erst mal nichts" machen, als es so weit war. Doch ganz so einfach ist das eben doch nicht. Was sie wohl mit ihrer plötzlichen Freiheit und Freizeit angefangen hat? Die Zuschauer erfahren es im "Riverboat".

Folgende Gäste sind außerdem in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause dabei:

Mark Keller (60), Sänger und Schauspieler



Philipp Hochmair (51), Schauspieler



Thorsten Havener (52), Mentalist und Experte für Körpersprache



Mario Knoll, Experte fürs Mähen und Dengeln aus Sachsen



Das "Riverboat" läuft wie gewohnt um 22 Uhr im MDR. Die ganze Folge könnt Ihr im Anschluss in der Mediathek abrufen.