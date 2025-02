Rührende Geburtstags-Reise von DDR-Star Heidi Weigelt: "Mein Mann hat es leider nicht mehr geschafft"

Doch für die Reise an das weit entfernte Ziel habe es einen ganz besonderen Grund gegeben, wusste Lippert zu berichten: "Der heißt Werner."

"... vor allem auch alleine zu fahren", ergänzte Kollegin Kim Fisher (55) in der MDR-Talkrunde.

"Wir haben so einen wunderbaren Abend-Sonnen-Ausflug gemacht auf einem Boot. Und polynesische Musiker waren mit auf dem Boot, und die haben wunderbare Musik gemacht, dann gab es einen schönen Rum-Punsch zu trinken - und das war mein Geburtstag. Das war toll", schilderte die "Wunschbriefkasten"-Moderatorin.

"Du warst auf Bora-Bora und hast deinen 80. da gefeiert - erzähl, wie war's?", wollte Gastgeber Wolfgang Lippert (72) am Freitagabend von seinem Studio-Gast wissen.

Dann verriet der DDR-Star den bewegenden Hintergrund: "Mein Mann war ein ganz doller Verehrer von Gauguin und sein Traum war, mal dorthin zu fliegen, wo Gauguin gemalt hat."

Aber: "Mein Mann hat es leider nicht mehr geschafft, er wurde dann sehr krank und ist dann auch gestorben und da habe ich gesagt: 'so, und jetzt mache ich das, ich fliege jetzt in die Südsee, gucke mir an, wo Gauguin gemalt hat, und ich gucke mit den Augen von meinem Werner' - und das habe ich gemacht."

