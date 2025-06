Schweizer Kabarettist Emil gastierte in der DDR: "Du bist der Einzige, der immer bei uns geblieben ist"

Leipzig - Der berühmte Kabarettist Emil Steinberger (92) ist am Freitagabend im Riverboat zu Gast gewesen - dabei erinnerte sich der Schweizer an Auftritte in der DDR.

Emil Steinberger (92) war am Freitagabend im Leipziger Riverboat zu Gast. (Archivbild) © Lars Penning/dpa

Im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (56) erzählte der 92-Jährige im Leipziger MDR-Studio von einer Reise nach Ost-Berlin - dort gastierte er im Jahr 1976 eine Woche lang.

"Für fünf Abende war ich in der 'Distel', bin aber in diesen fünf Tagen und Nächten wirklich nur in der DDR geblieben", so der Studiogast.

Doch das scheint so offenbar gar nicht üblich gewesen zu sein, denn der gastierende Schweizer habe am Ende erfahren: Andere gingen "rüber in den Westen und versaufen das Geld" - so die Schilderungen damals.

Deshalb sei ihm zu seiner Überraschung gesagt worden: "Du bist der Einzige, der immer bei uns geblieben ist, Tag und Nacht, und das schätzen wir so."

Zu einer weiteren Erinnerung aus dieser Zeit berichtete Steinberger: "Man musste ja die Hälfte der Gage in der DDR lassen und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt mit dem Rest?"