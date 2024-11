Werden Stockl und Mohr ein Paar? "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger klärt auf

München - "Es gabat a Leich!" Sobald dieser Satz ertönt, wissen die meisten TV-Zuschauer: Die " Rosenheim-Cops " ermitteln wieder. Auch wenn die Kommissare in der Krimi-Serie im Vordergrund stehen sollen, ist SIE der eigentliche Star: Miriam Stockl. Seit dem Jahr 2000 steht Marisa Burger (51) als quirlige Sekretärin vor der Kamera - eine Rolle, die keineswegs langweilig wird.

Marisa Burger (51) sieht die Kommissariatssekretärin als Kunstfigur. © PR/Adrian Schaetz

"Als kreativer Mensch versuche ich, der Rolle Leben einzuhauchen. Die Stockl hat sich über die Jahre auch entwickelt, ist gereift. Mir ist es wichtig, dass man der Figur Wissen mitgibt, eine gewisse Bauernschläue. Das macht die Figur aus und hält sie lebendig", erzählt die Schauspielerin im TAG24-Interview.

"Die Stockl bringt Schwung und eine gewisse Frische ins Kommissariat. Die Ermittler treffen sich immer gerne bei ihr - es gibt schließlich Kaffee und Kekse."

Wenn man so lange eine Rolle spielt, stellt sich unweigerlich die Frage, ob ihr Charakter auf die private Marisa Burger abgefärbt hat. "Ich sehe die Rolle als Kunstfigur, in die ich hineinschlüpfe. Am Ende des Tages bin ich wieder Marisa Burger und das ist für mich wichtig."

Denn eine solche Dauerrolle hat auch Schattenseiten. "Fakt ist, wenn man so lange eine Figur spielt, landet man in einer Schublade. Das kann man nicht ändern", so Burger.

"Man muss gucken, dass man für sich über den Tellerrand schaut, seine eigenen Wege geht und sich nicht von der Meinung anderer abhängig macht. Das gelingt mir ganz gut und ich lasse mich nicht einfach abstempeln."

Die Schauspielerin ist auch als Autorin ("Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war") erfolgreich. "Das macht mir großen Spaß. Ich habe den tollen Musiker Martin Halmich an meiner Seite, mit dem ich bei Lesungen unterwegs bin. Das ist ein guter Ausgleich zur Schauspielerei."