"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller wird 60: Er teilt seinen Geburtstag mit einer besonderen Person!

Schauspieler Max Müller mit seiner Mutter Mathilde am Wörthersee. Die beiden feiern heute Geburtstag: Er wird 60, sie 86. © Martin Steinthaler/Agentur Presse-Partner Köln/dpa

"Wir treffen uns in einem unserer Lieblingslokale, essen was Nettes und stoßen aufs Leben an", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur über den gemeinsamen Ehrentag am 12. März.

Seine Mutter wird an diesem Mittwoch 86, der Schauspieler selbst feiert seinen 60. Geburtstag.

"Ich mag die 60 als Zahl durchaus - als Altershinweis schon etwas weniger. Schau ma amoi!"

Der Fernsehstar ist seit der ersten Folge von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2002 als TV-Polizist Michael "Michi" Mohr dabei. Ahnte er damals, dass die Serie so langlebig sein würde? "Nein. Aber ich freu' mich jedes Mal, wenn's heißt: Es geht weiter - Ihr dürft noch."