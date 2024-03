"Rosenheim-Cops" ermitteln: Mörder schlägt mit Maßkrug zu

Da wäre die Ehefrau des Opfers, Annika Steinbacher (Lisa Zeitter, 39), die eine Affäre mit dem Schreinermeister Said Kayali (Murat Seven, 44) hatte. Im Falle einer Scheidung hätte sie kaum Geld bekommen - machte sie deshalb kurzen Prozess, um ihr Erbe zu sichern?

Controller Donato (Paul Brusa, 39, l.) klärt Hausmeister Hannes Winkler (Steffen Wolf, 39, r.) über die Folgen seines Nebenjobs auf. © ZDF/Linda Gschwentner

Die Lösung des Falls rückt näher, als die Kommissare feststellen, dass die Schreinerei vor allem an einem ausgefallenen Designermöbelstück verdient.

Jo (Christian K. Schaeffer, 58) vom "Times Square" hat einen neuen Lieferservice ins Leben gerufen. Hausmeister Hannes Winkler (Steffen Wolf, 39) hilft ihm beim Ausliefern. Als er im Halteverbot parkt und einen Strafzettel bekommt, wird sein Job auch im Kommissariat zum Thema.

Controller Donato (Paul Brusa, 39) hat eine klare Meinung zu Winklers Nebentätigkeit. Als auch noch Polizeidirektor Achtziger Alexander Duda, 69) Wind von der Sache bekommt, droht Ärger.

Was am Ende aus den Strafzetteln wird und wer der Mörder im Fall Steinbacher ist, sehen die Zuschauer am Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF, oder bereits vorab in der ZDF-Mediathek.