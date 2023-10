"Rosenheim-Cops": Schlechte Nachrichten für Kommissarin Andresen

Auch Vogls Neffe Dominik Reither (Florian Odendahl, 49) ist in die Sache verwickelt. Er spekulierte auf das Vermögen seiner Tante und war alles andere als sparsam. Doch dann entdeckte er, dass Vogl in ihrem Testament Kreitz als Alleinerben eingesetzt hatte. Machte Reither kurzen Prozess, um sich das Geld zu sichern?

Dank der hilfreichen Informationen von Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller, 58) können die Kommissare schnell erste Verdächtige ausmachen: So fand steinreiche Witwe Anette Vogl (Anne Stegmann, 72) zuletzt heraus, dass das Mordopfer ihr Vertrauen missbraucht. Nahm sie Rache an Kreitz?

Frau Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 62, l.) zeigt Xaver Frühweiss (Franz-Xaver Zeller, 34, M.) und Katja Ostermeier (Mira Huber, 32, r.) den Schrebergarten. © ZDF/Linda Gschwentner

Während Stadler und Andresen der Lösung des Falls näher kommen hat Frau Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 62) vom Empfang ganz andere Probleme: Katja Ostermeier (Mira Huber, 32) und Xaver Frühweiss (Franz-Xaver Zeller, 34) bewerben sich um ein Grundstück in ihrer Kleingartenkolonie.

Katja träumt vom Obstanbau, Xaver will aber in der Parzelle lieber grillen und Freunde einladen – auf die strengen Vereinsregeln hat er aber keine Lust.

Da ist der Streit programmiert und wieder werden die Mitarbeiter des Rosenheimer Kommissariats mehr involviert, als sie wollen.

Wer das Grundstück am Ende bekommt und wer der Mörder ist, sehen die Zuschauer in einer neuen Folge "Rosenheim-Cops" am heutigen Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.