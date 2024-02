Rosenheim-Cops: Frau Stockl findet entscheidende Beweise

Rosenheim - Ein bekannter Börsenguru liegt leblos in seinem Hotelzimmer: Wer hat Kassian Dobler auf dem Gewissen? Die " Rosenheim-Cops " nehmen die Ermittlungen auf.

Rächte sich die Bäckerin am Ende für den Spott?

Die Ermittler nehmen Ines Schäfer (Anuschka Tochtermann, 30) ins Visier, die mit ihren kunstvollen Törtchen-Kreationen die Welt erobern will. Am Tatort wird ihr Business-Plan entdeckt.

Frau Stockl (gespielt von Marisa Burger, 50) informiert die Kommissare Hansen (Igor Jeftić, 52) und Kaya (Baran Hêvî, 37): "Es gabat a Leich". Am Tatort im Hotel bestätigt Rechtsmedizinerin Dr. Dimos (Anastasia Papadopoulou, 47): Dobler wurde vergiftet.

Doch Frau Schäfer ist nicht die einzige Verdächtige: Auch das Unternehmerehepaar Thomas (Norbert Ghafouri, 61) und Sandra Kempfert (Ursula Buschhorn, 54) ist in den Fall verwickelt. Die Kommissare finden heraus: Sandra hatte eine Affäre mit dem Mordopfer. Nahm die Eifersucht ihres Ehemannes am Ende überhand?

Selbst Doblers Assistentin Katja Röhrig (Xenia Tiling, 42) hätte ein Interesse an Doblers Ableben. Immerhin hat sie die Spendengelder der Abendessen nicht so verwaltetet, wie es vorgesehen war.

Ob Habgier beim Mord an Dobler eine Rolle gespielt hat, sehen die Zuschauer am Dienstag, dem 6. Februar, um 19.25 Uhr im ZDF oder bereits vorab in der ZDF-Mediathek.