Verzwickter Fall für "Rosenheim-Cops": Nichts ist, wie es scheint!

Die ersten Verdächtigen lassen nicht lange auf sich warten: So gerät der Ex-Freund des Opfers in den Fokus der Kommissare. Joachim Michelsen (Harun Yildirim, 42) wurde erpresst. Warum hat er der Polizei davon nichts erzählt?

Während die Kommissare eifrig ermitteln geht es auch auf der Polizeiinspektion turbulent zu. Controller Donato (Paul Brusa, 38) hat seinen Büroschlüssel zu Hause vergessen. Er vertraut sich dem Hausmeister Winkler (Steffen Wolf, 39) an. Mit dessen Ersatzschlüssel sollte es kein Problem sein, ins Büro zu kommen.

Doch da hat sich der Controller zu früh gefreut.

Ob er am Ende Erfolg hat und wer der Mörder ist, sehen die Zuschauer in einer neuen Folge "Rosenheim-Cops" am heutigen Dienstag um 19.25 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.