Ehe-Aus bei "Rote Rosen": Zwischen Lou und Daniel kommt es zum großen Knall
Lüneburg - Ist ihre Ehe am Ende? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Daniel (gespielt von Daniel Fritz, 41) Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) seine Gefühle für Jess (Juana Nagel, 29) gestanden - und das hat Folgen!
Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Lou schockiert auf das Geständnis ihres Mannes. Auch wenn er ihr versichert, dass sich zwischen ihnen nichts verändert, flüchtet Lou zu ihrem Bruder.
Und Richard (Florian Odendahl, 51) macht Daniel direkt eine Ansage. Er soll sich von Jess fernhalten. Lou hat große Angst, dass ihre Ehe vor dem Aus steht.
Bei einem Treffen schwören sich Lou und Daniel allerdings, für immer zusammenzubleiben. Doch schon kurz danach muss er wegen finanzieller Fragen zu Jess. Richard warnt Lou, sie hält das aber für übertrieben. Schließlich will Daniel Abstand von Jess. Als es bei dem Treffen zu einer zufälligen Berührung kommt, kochen die Gefühle wieder hoch.
Jess und Daniel versuchen sich daraufhin aus dem Weg zu gehen. Allerdings steht seit Langem ein geplanter Termin für den Kauf eines Kinderwagens an. Lou bleibt tapfer, sie hält an dem Gedanken fest, bald wieder ein normales Familienleben mit Daniel führen zu können. Richard bleibt weiterhin skeptisch.
Daniel macht Jess klar, dass er weder Kontakt zu ihr noch zu dem Kind haben will. Lou ist unsicher, wie das funktionieren soll, unterstützt ihren Mann aber dabei. Allerdings gibt Jess die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit Daniel nicht auf. Lou sagt ihr daraufhin die bittere Wahrheit.
"Rote Rosen": Wie geht es mit Lou und Daniel weiter?
Daniel macht kurzen Prozess und zieht sich aus dem Leben von Jess und dem ungeborenen Kind zurück. Lou merkt aber, wie sehr er mit sich kämpft. Ein Streit mit Pelle eskaliert, und so trifft Lou eine schmerzhafte Entscheidung und sorgt für klare Verhältnisse. Sie trennt sich von Daniel!
Der zieht kurzerhand bei Richard ein. Beide leiden unter der Trennung. Aber so lange Daniel sich seiner Gefühle im Unklaren ist, hat die Beziehung wenig Sinn.
Jess sehnt sich nach Daniel, der zwischen seinen Gefühlen und der Angst, seine Ehe aufs Spiel zu setzen, zerrissen ist. Als Daniel einen Schritt auf Lou zugehen will, kommt es zu einer peinlichen Begegnung mit Jess und ihrem Vater.
Mit einer romantischen Schnitzeljagd durch ihre gemeinsame Liebesgeschichte will Daniel Lou überraschen. Bei einem Picknick unter freiem Himmel gelingt der ersehnte Neuanfang. Als Daniel jedoch ihren Lieblingswein holt, stößt er auf das Romanmanuskript von Jess und erkennt unerwartet die Figuren wieder. Seine Gefühle überwältigen ihn.
Ob dies jetzt das endgültige Ehe-Aus für Daniel und Lou bedeutet, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR