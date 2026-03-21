Ehe-Aus bei "Rote Rosen": Zwischen Lou und Daniel kommt es zum großen Knall

Lüneburg - Ist ihre Ehe am Ende? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Daniel (gespielt von Daniel Fritz, 41) Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) seine Gefühle für Jess (Juana Nagel, 29) gestanden - und das hat Folgen!

Jess (Juana Nagel, 29) geht gemeinsam mit Jonas (Patrick Schlegel, 35, M.) und Daniel (Daniel Fritz, 41) einen Kinderwagen kaufen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Lou schockiert auf das Geständnis ihres Mannes. Auch wenn er ihr versichert, dass sich zwischen ihnen nichts verändert, flüchtet Lou zu ihrem Bruder.

Und Richard (Florian Odendahl, 51) macht Daniel direkt eine Ansage. Er soll sich von Jess fernhalten. Lou hat große Angst, dass ihre Ehe vor dem Aus steht.

Bei einem Treffen schwören sich Lou und Daniel allerdings, für immer zusammenzubleiben. Doch schon kurz danach muss er wegen finanzieller Fragen zu Jess. Richard warnt Lou, sie hält das aber für übertrieben. Schließlich will Daniel Abstand von Jess. Als es bei dem Treffen zu einer zufälligen Berührung kommt, kochen die Gefühle wieder hoch.

Jess und Daniel versuchen sich daraufhin aus dem Weg zu gehen. Allerdings steht seit Langem ein geplanter Termin für den Kauf eines Kinderwagens an. Lou bleibt tapfer, sie hält an dem Gedanken fest, bald wieder ein normales Familienleben mit Daniel führen zu können. Richard bleibt weiterhin skeptisch.

Daniel macht Jess klar, dass er weder Kontakt zu ihr noch zu dem Kind haben will. Lou ist unsicher, wie das funktionieren soll, unterstützt ihren Mann aber dabei. Allerdings gibt Jess die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit Daniel nicht auf. Lou sagt ihr daraufhin die bittere Wahrheit.