Liebes-Aus bei "Rote Rosen": Amelie und Arthur ziehen einen Schlussstrich

Lüneburg - Sie hat genug! Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) ist in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " genervt von den Vorbereitungen ihrer Verlobungsfeier. Immerhin kann sie ihre Blockade an der Leinwand überwinden.

Amelie ist mit vielem unzufrieden, vor allem aber mit ihrer Arbeit im Hotel. Als Victoria (Caroline Schreiber, 63) ihr den Vorvertrag für das Hotel präsentiert, fasst sie einen Entschluss. Statt zu unterschreiben, kündigt sie. An ihrer Heirat mit Arthur (Vivian Frey, 43) will sie dennoch festhalten.

Till (Francesco Oscar Schramm, 20) sorgt dafür, dass Amelies Holzskulptur auf einer Kunst-Auktionsplattform hoch gehandelt wird. Sie und Britta (Jelena Mitschke, 47) können es kaum fassen. © NDR

So gut es geht, versucht er seine Gefühle für Svenja zu unterdrücken, doch letztlich gesteht er sie ihr. Svenja entscheidet sich allerdings für Mika (Benjamin Piwko, 45).

Amelie hingegen will wieder als Künstlerin für Aufsehen sorgen und startet mit einer Holzskulptur. Von Britta (Jelena Mitschke, 47) erhält sie eine schonungslose Antwort und will sofort wieder hinschmeißen.

Till (Francesco Oscar Schramm, 20) hat jedoch mit ihrer Einwilligung die Skulptur bereits auf eine Kunst-Auktionsplattform gestellt. Entgegen der Abmachung erwähnt er allerdings den Namen "Fährmann". Als Amelie davon erfährt, ist es bereits zu spät. Ein erstes Gebot liegt bei 5000 Euro.

Amelie kommen die Tränen, als sie erfährt, dass Gunter (Hermann Toelcke, 71) die Skulptur gekauft hat und ausstellen will. Der Erfolg macht ihr Mut und führt zu einem Entschluss. Amelie will Lüneburg verlassen und in Italien eine Meisterklasse in Holzbildhauerei besuchen.

Ob Amelie ihren Plan wirklich durchzieht, erfahrt Ihr immer von Montag bis Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.