"Rote Rosen": Britta will Heiner küssen, doch der blockt plötzlich ab

Lüneburg - Kommen sie endlich zusammen? Heiner (gespielt von René Dumont, 59) ist in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " zurück in Lüneburg und ist verwundert, dass Britta (Jelena Mitschke, 47) wieder im Krankenhaus arbeitet.

Heiner (René Dumont, 59) ist froh - Britta (Jelena Mitschke, 47) will an ihren gemeinsamen Auszeiten im Schrebergarten festhalten. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, befürchtet er, dass Britta dadurch nur noch wenig Zeit für ihn haben wird. Doch Heiner wird überrascht, Britta will an den gemeinsamen Auszeiten im Schrebergarten festhalten. Im Gartenverein wird es aber ungemütlich, auf Heiner wartet viel Ärger.

Trotzdem lässt er sich zur Wahl des Schrebergartenvorstandes aufstellen. Er hält eine flammende Wahlrede, mit der er nicht nur die Gärtner beeindruckt, sondern auch Britta.

Die ist begeistert darüber, wie sehr sich Heiner im Schrebergarten engagiert und wie sehr er sich um die kranke Toni (Sarah Buchholzer, 25) kümmert. Als es zu einem spontanen Essen mit Heiner kommt, genießt sie seine Nähe. Ihre Gefühle werden immer stärker, sodass sie nicht anders kann, als ihn zu küssen. Aber Heiner blockt ab!

Britta wagt den Schritt und möchte es mit Heiner versuchen. Der ist völlig überrumpelt und kann sein Glück kaum fassen. Ihre Beziehung möchte Britta jedoch zunächst geheim halten, was gar nicht so einfach ist, wenn die neugierige Johanna (Brigitte Antonius, 92) in der Diele steht.

Das frisch verliebte Paar will ins Hotel fliehen und die traute Zweisamkeit genießen, doch dort kommt ihnen Svenja (Lea Marlen Woitack, 38) auf die Schliche.