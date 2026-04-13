Liebes-Comeback bei "Rote Rosen"? Lou und Daniel nähern sich wieder an

Lüneburg - Ein Problem jagt das nächste! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kehrt bei Daniel (Daniel Fritz, 41) keine Ruhe ein. Nach dem Ehe-Aus mit Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) gibt es für ihn auch keine Zukunft mit Jess (Juana Nagel, 29).

Die Sorge um ihre Söhne bringt Daniel (Daniel Fritz, 41) und Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) einander wieder näher - aber nur kurzzeitig. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt es zwischen Jess und Daniel zu einem Kuss. Dennoch wird den beiden klar, dass es für sie keine gemeinsame Zukunft gibt. Mit der Situation gehen sie unterschiedlich um. Jess leidet unter den hoffnungslosen Umständen, während Daniel seinem Leben einen neuen Drive verpassen will. Bei einem Gespräch mit den Kindern über die Trennung von Lou verliert Pelle (William J. Brooks, 11) die Beherrschung.

Anschließend gehen er und sein Bruder Charly (Norwin von Hartrott, 9) stiften. Panisch suchen Lou und Daniel nach ihren Kindern und zeigen sich dabei unerwartet als eingespieltes Team. Die Sorge schweißt sie zusammen - bis Carla (Maria Fuchs, 50) die beiden Ausreißer auf dem Hof entdeckt. Ihre Eltern sind erleichtert, als sie ihre Kinder in die Arme schließen können.

Kurz darauf ist das Ehe-Aus besiegelt. Traurig legen Lou und Daniel ihre Ringe ab.

Als Jonas (Patrick Schlegel, 34) Franka (Birthe Wolter, 44) mit einem großen Auftrag alleine lässt, helfen ausgerechnet Lou und Jess aus. Lou gesteht Franka ihre Eifersucht und fürchtet, dass zwischen Daniel und Jess noch immer etwas entstehen könnte.