"Rote Rosen": Als diese Person auftaucht, staunen sie nicht schlecht
Lüneburg - Damit haben sie nicht gerechnet! Als Gisela (gespielt von Martina Eitner-Acheampong, 65) in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" einen geselligen Familienabend plant, steht plötzlich ihr Ex-Mann Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) vor der Tür - und das hat Folgen!
Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat er einen großen Wunsch: Er möchte wieder zur Familie Böttcher gehören. Gisela reagiert fassungslos – und auch Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Franka (Birthe Wolter, 44) sind schockiert. Vor allem, als sie erfahren, dass ihr Vater trotz seines Rauswurfes weiterhin in Lüneburg bleiben und sich versöhnen will.
Bei Julius stößt das auf wenig Gegenliebe, er will seinen Vater viel lieber endgültig aus seinem Leben verbannen. Völlig unerwartet bricht Hans-Harald aber zusammen. Er gesteht seiner Familie seine Lebenskrise und bittet um eine zweite Chance.
Um ihn auf die Probe zu stellen, fertigt Gisela eine To-do-Liste für ihren Ex an. Zu ihrer großen Überraschung meistert er die mit Bravour.
Mit der Zeit durchschauen Gisela, Julius und Franka aber seinen wundersamen Familieneinsatz. Natürlich hat er mit Geld nachgeholfen.
Dafür wollen sie ihn bluten lassen, Gisela geht auf Konfrontationskurs. Sie fordert von ihrem Ex-Mann die Leistungen als alleinerziehende Mutter ein – für die ganze Arbeit, die sie mit ihren Kindern hatte. Als sie ihm die Summe von rund 900.000 Euro vorlegt, saust Hans-Harald entrüstet ab.
"Rote Rosen": Gisela will sich mit dem Geld ihren Traum erfüllen
Als er sich auch noch aus dem Staub machen will, als Jess (Juana Nagel, 29) versucht, ihn mit seinem Bruder Gerd (Ulrich Gebauer, 70) zu versöhnen, macht Gisela ihm eine klare Ansage. Daraufhin gibt Hans-Harald klein bei und entschuldigt sich nicht nur bei ihr, sondern verspricht ihr auch einen Scheck.
Mit dem bevorstehenden Geldsegen will Gisela Julius und Franka ihre Träume erfüllen, doch die beiden lehnen ab. Sie wollen viel mehr, dass sich ihre Mutter mal etwas gönnt. Gisela grübelt und findet ihren Traum: Sie will eine eigene Kneipe aufmachen!
Plötzlich kehrt jedoch Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) aus der Schweiz zurück und Gisela versteckt den Scheck vor ihr in einem Zeitungsstapel. Wenig später ist dieser spurlos verschwunden.
Nach einer panischen Suche taucht er aber wieder nur – nur der Betrag ist kleiner. Valerie fühlt sich betrogen und es entfacht ein heftiger Familienstreit. Wütend klingelt das Telefon, Hans-Harald ist dran.
Was ihn so zur Weißglut getrieben hat und welche Folgen das hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR