"Rote Rosen": Als diese Person auftaucht, staunen sie nicht schlecht

Lüneburg - Damit haben sie nicht gerechnet! Als Gisela (gespielt von Martina Eitner-Acheampong, 65) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " einen geselligen Familienabend plant, steht plötzlich ihr Ex-Mann Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) vor der Tür - und das hat Folgen!

Franka (Birthe Wolter, 44, v.l.), Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) sind fassungslos: Hans-Harald steht völlig unerwartet in der Tür und möchte wieder zur Familie gehören. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat er einen großen Wunsch: Er möchte wieder zur Familie Böttcher gehören. Gisela reagiert fassungslos – und auch Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Franka (Birthe Wolter, 44) sind schockiert. Vor allem, als sie erfahren, dass ihr Vater trotz seines Rauswurfes weiterhin in Lüneburg bleiben und sich versöhnen will.

Bei Julius stößt das auf wenig Gegenliebe, er will seinen Vater viel lieber endgültig aus seinem Leben verbannen. Völlig unerwartet bricht Hans-Harald aber zusammen. Er gesteht seiner Familie seine Lebenskrise und bittet um eine zweite Chance.

Um ihn auf die Probe zu stellen, fertigt Gisela eine To-do-Liste für ihren Ex an. Zu ihrer großen Überraschung meistert er die mit Bravour.

Mit der Zeit durchschauen Gisela, Julius und Franka aber seinen wundersamen Familieneinsatz. Natürlich hat er mit Geld nachgeholfen.

Dafür wollen sie ihn bluten lassen, Gisela geht auf Konfrontationskurs. Sie fordert von ihrem Ex-Mann die Leistungen als alleinerziehende Mutter ein – für die ganze Arbeit, die sie mit ihren Kindern hatte. Als sie ihm die Summe von rund 900.000 Euro vorlegt, saust Hans-Harald entrüstet ab.