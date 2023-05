"Rote Rosen": Amelie überrascht Jorik mit einem Liebesgeständnis

Lüneburg - Können sie ihre Liebe wirklich geheim halten? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " haben Jorik (gespielt von Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) nach wochenlangem Theater endlich zueinander gefunden.

Ralf reagiert enttäuscht, bis Marvin ihn um Hilfe bittet: Blöderweise hat er die Einnahmen der Fischbude verbaselt. Ralf sieht nun die Möglichkeit, seinen Sohn enger an sich zu binden und schlägt ihm einen Deal vor. Sollte Marvin mehr Zeit mit seinem Vater verbringen, wird er ihm das Geld geben.

Ralf (Hardy Krüger junior, 54) und Marvin (Maurice Pawlewski, 24) haben bislang noch keinen Draht zueinander gefunden. Der Versuch, eine Beziehung zwischen Vater und Sohn aufzubauen, geht auch bei einem gemeinsamen Spaziergang in die Hose. Beide hüllen sich in Schweigen, anstatt miteinander zu reden.

Sie beschließen vorerst, ihre Beziehung für sich zu behalten und niemandem davon zu erzählen. Wie in der Vorschau zu sehen, hat Amelie aber immer noch große Angst davor, dass ihre Liebe zu Jorik an die Öffentlichkeit gerät.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ist eines klar geworden: Er braucht eine Auszeit von seinem Beruf als Arzt. Britta (Jelena Mitschke, 45) zögert noch, zeigt dann aber Verständnis und verspricht Hendrik sogar ihre Unterstützung. Am Ende bittet er sie sogar, ihn zur Therapie zu begleiten.

Dilay (Ideal Kanal, 26) hat Simon (Thore Lüthje, 30) am Kauf des Oldtimers gehindert. Er reagiert sauer und will nichts davon wissen, dass sie ihn nur beschützen wollte. Charlotte (Malena Becker, 28) kann ihn letztlich zur Einsicht bringen. Statt sein Herz an die Vergangenheit zu verlieren, soll er lieber nach vorne blicken.

Die "Rote Rosen"-Folge "Offiziell" (3777) läuft am Montag, dem 22. Mai 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.