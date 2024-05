"Rote Rosen"-Star Jerry Kwarteng verliert Derby-Wette und muss leiden

Wedel - Wettschulden sind Ehrenschulden! " Rote Rosen "-Star Jerry Kwarteng (48) musste am Sonntag kurzerhand seine Laufschuhe schnüren und einen Halbmarathon laufen.

Schauspieler Jerry Kwarteng (48, ganz rechts) verlor eine Wette mit seinem Kumpel Mike und musste am Sonntag den Halbmarathon in Wedel laufen. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/jerry_kwarteng_official (2)

Wie der Schauspieler auf seinem Instagram-Profil zeigte, hatte er am Freitagabend eine Wette mit seinem Freund Mike verloren. Dabei ging es wohl um den Ausgang des Hamburger Derbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.

Kwarteng postete zunächst ein Foto in seiner Story von seinem Kumpel aus dem Volksparkstadion, wie dieser jubelnd den Derby-Sieg feierte. Der hatte dazu nur geschrieben: "Wette gewonnen...Wir sehen uns beim Wedeler Halbmarathon."

Der 48-Jährige repostete diesen Beitrag und antwortete: "Habe noch nie so gelitten bei einer verloren Wette...aber Wettschulden sind Ehrenschulden." (Rechtschreibung in allen Zitaten übernommen)

Und so kam es dazu, dass Kwarteng und Mike nur eine Woche nach dem Hamburger Halbmarathon, den der "Rote Rosen"-Star im Übrigen in 1:57,20 Stunde absolviert hatte, erneut an den Start gingen.

Unmittelbar nach dem Zieleinlauf postete der gebürtige Hamburger ein Foto des Duos, das wohl exakt zwei Stunden für die 21,1 Kilometer gebraucht hatte. "Done. Wettschulden bezahlt. Another 21km...Kaputt", lautete nur das Motto des Schauspielers. Die Gesamt-Platzierungen 157 und 158 dürfte ihnen da reichlich egal gewesen sein, ihnen ging es vielmehr um den Spaß an der Sache.