"Rote Rosen": Anette hat große Angst und verliert die Nerven

Anette (Sarah Masuch, 45, l.) geht Carla (Maria Fuchs, 48) dünnhäutig an, obwohl diese ihr eigentlich helfen will. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, will die Staatsanwältin Anklage wegen versuchten Totschlags gegen sie erheben. Anette hat vor den neuen Gegebenheiten große Angst. Schließlich verliert sie sogar die Nerven und greift Carla (Maria Fuchs, 48) ungerecht an. Doch sie merkt, unter welchem großen Druck ihre Freundin steht, und sagt ihr ihre Unterstützung zu.

Ceyda (Renan Demirkan, 68) ist voll in ihrem Element und versucht für das Start-up von Simon (Thore Lüthje, 30) eine geeignete Gewerbefläche zu finden. Beim Unternehmerinnenstammtisch wagt sie einen Versuch - ohne Erfolg!

Denn plötzlich erscheint Doris (Annette Wunsch, 59) und boykottiert die Anfrage mit einem theatralischen Auftritt. Aber das ist noch nicht alles. Doris taucht auch noch in der WG auf und sagt Ceyda und Dilay (Ideal Kanal, 26) den Kampf an. Sie will das Unternehmen ihres Sohnes vernichten. Just in diesem Moment betritt allerdings Simon den Raum und hört alles mit.

Lilly (Lilly und Lylou Röder) will Zeit mit Noah verbringen, doch dafür muss sie Britta (Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) anlügen. Als sie dahinterkommen, reagieren sie wie ein eingespieltes Ehepaar und machen eine klare Ansage. Dadurch wird Britta deutlich, dass sie Hendrik, seitdem er die Tablettensucht hinter sich gelassen hat, wieder als gleichberechtigten Partner sehen kann.