"Rote Rosen": Anette streicht Malte endgültig aus ihrem Leben

Lüneburg - Sie räumt ihr Leben auf! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " zieht Anette (gespielt von Sarah Masuch, 44) einen endgültigen Schlussstrich unter die Beziehung mit Malte (Marcus Bluhm, 57) und trennt sich von allem, was sie mit ihm in Verbindung bringt.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ist nach seiner Therapie zurück in Lüneburg. Britta (Jelena Mitschke, 45) ist glücklich, dass ihm der Aufenthalt in der Klinik so gutgetan hat. Sie ist sich sicher, dass Hendrik schon bald wieder in der Klinik arbeiten kann.

Konfrontiert mit dem stressigen Krankenhaus-Alltag ist er sich aber nicht mehr sicher, ob er überhaupt zurück will.

Auch wenn ihre Beziehung noch frisch ist, wollen Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) und Jorik (Remo Schulze, 35) sie vorerst für sich behalten. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensvorstellungen lieben sie sich.

Die "Rote Rosen"-Folge "Auszug" (3776) läuft am Freitag, dem 19. Mai 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.