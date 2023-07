"Rote Rosen": Bekommt Marvin sein Leben noch einmal in den Griff?

Lüneburg - Bekommt er noch einmal die Kurve? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wird Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 24) unweigerlich klar, dass er mit seinem Verhalten nicht nur seinem Vater Ralf (Hardy Krüger junior, 55) geschadet hat, sondern auch Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) Ärger ins Haus geholt hat.

Marvin (Maurice Pawlewski, r.) begreift mit Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, l.) Hilfe, wie er tickt, und wird nachdenklich. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versuchen gleich mehrere Personen, Marvin zu helfen. Dilay (Ideal Kanal, 31) schafft es aber, ihn in einem Gespräch den Kopf zu waschen. Zudem kann Hannes Marvin zum Nachdenken animieren - mit Erfolg! Denn der Jungspund begreift, dass es Zeit für Veränderungen wird.

Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) ist verzweifelt. Er muss tatenlos mit ansehen, wie Tina (Katja Frenzel, 49) immer weiter in einen Burn-out schlittert. Mit allen Mitteln versucht er sie zu unterstützen, doch sie will sich einfach nicht helfen lassen.

Die Situation ist sogar noch viel schlimmer! Tina kann das Gefühl nicht ablegen, dass sie alles alleine schaffen muss. Und so kommt es, wie es kommen muss. Wegen jeder noch so kleinen Kleinigkeit rastet sie aus. Am Ende muss sich Ben sogar noch den Vorwurf gefallen lassen, er würde zu wenig für den Unterhalt der Familie beitragen.

Mathias (Makke Schneider, 49) und Sandra (Theresa Hübchen, 52) blicken voller Vorfreude ihrer Hochzeit entgegen, doch ein Wasserschaden im Standesamt droht die Feierlichkeiten platzen zu lassen.