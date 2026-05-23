"Rote Rosen": Lou verlässt Lüneburg - für immer?

Lüneburg - Was für eine Überraschung! Ein Mann lässt das Herz von Lou (gespielt von Eva-Maria Grein von Friedl, 46) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " höherschlagen. Doch ihr Ex Daniel (Daniel Fritz, 41) erhebt schwere Vorwürfe.

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) ist verunsichert, warum ihre Jugendliebe Per (Thomas Schimanski, 46) sie einfach hat sitzen lassen. Doch die Vertrautheit siegt und sie kommen sich wieder näher. © NDR

Zunächst sucht Lou in einer heißen Affäre mit Jonas Schlegel (35) nach Ablenkung, später lässt sie sich von Franka (Birthe Wolter, 44), Britta (Jelena Mitschke, 48) und Carla (Maria Fuchs, 51) zum Tanzen überreden.

Während Lou sich nach der Trennung von Daniel privat also wieder etwas freischwimmt, hat sie in der EmKa mit den Intrigen ihres Bruders Richard (Florian Odendahl, 51) zu kämpfen. Doch die Krise meistert sie bravourös und kann sogar Viktoria (Caroline Schreiber, 64) aus der Schusslinie holen, wie in der Vorschau zu sehen ist.

Doch plötzlich, auf dem Weg ins Büro, läuft Lou einer Person über den Weg, die ihr Herz sofort höherschlagen lässt. Es ist Per (Thomas Schimanski, 46), ihre erste große Liebe. Spontan verabreden sich die beiden zu einem Date, einfach wird das aber nicht.

Denn zuerst wird Lou von Gerd (Ulrich Gebauer, 70) aufgehalten, anschließend von Britta. Als sie aber schließlich bei Per ankommt, ist sofort der Zauber vergangener Tage wieder da - zumindest so lange, bis eine Nachricht von Daniel für ein abruptes Ende des Abends sorgt.

Auch wenn Daniel und Lou als Eltern nach einem Ausraster von Pelle (William J. Brooks, 11) wieder zusammenrücken, freut sie sich auf ein Wiedersehen mit Per. Der geht allerdings auf Abstand, weil er glaubt, dass seine Jugendliebe in festen Händen sei. Erst als Franka Lou ermutigt, Per von ihrer Trennung zu erzählen, landen die beiden in seinem Hotelzimmer. Doch bevor es intim wird, will Lou wissen, warum Per sie damals verlassen hat.