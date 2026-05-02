"Rote Rosen": Lou startet eine heiße Affäre mit diesem Casanova

Lüneburg - Findet sie so ihr neues Glück? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " lenkt sich Lou (gespielt von Eva-Maria Grein von Friedl, 46) nach der Trennung von Daniel (Daniel Fritz, 41) mit einer Affäre ab, doch die Realität holt sie schneller wieder ein, als erhofft.

Am nächsten Morgen schleicht sich Lou heimlich aus Jonas' Bett, allerdings bleibt der Frauenbesuch von Toni (Sarah Buchholzer, 26) nicht unbemerkt. Toni und Ellie (Kim Josephine Biebow, 27) sind enttäuscht, Lou und Jonas hingegen wollen ihre unkomplizierte Affäre fortsetzen.

Völlig unabhängig voneinander fühlen sich Lou und Jonas (Patrick Schlegel, 35) ungeliebt und einsam. Nach einem zufälligen Aufeinandertreffen verbringen sie den Abend und sogar die Nacht zusammen.

Lou lässt sich zwar auf ein Date ein, merkt aber schnell, dass alles noch viel zu früh ist. Als Jess (Juana Nagel, 30) mitbekommt, wie sie alleine nach Hause geht, glaubt sie, sie könne sich Daniel schnappen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, leidet Lou noch immer unter der Trennung von Daniel. Während er diese längst verarbeitet hat, trauert sie der Beziehung noch nach. Allerdings überreden Carla (Maria Fuchs, 51) und Franka (Birthe Wolter, 44) sie zu einem Flirt – mit Erfolg!

Lou und Daniel versöhnen sich nach einem heftigen Streit und wollen gemeinsam mit den Kindern reden. © NDR

Daniel und Jess finden den Verfasser von Johannas alten Liebesbriefen. Die will von diesem aber nichts wissen. Dennoch berühren Johannas Worte Daniel, der prompt Jess seine Liebe in einem Brief gesteht. Nach einer gemeinsamen Nacht schweben die beiden im siebten Himmel. Doch Jess zögert, Lou die Wahrheit zu sagen.

Als es jedoch herauskommt, dass die beiden ein Paar sind, muss Lou mit ansehen, wie sich die beiden innig in ihrem alten Familienhaus küssen. Lou kocht vor Wut und macht Jess böse Vorwürfe.

Nachdem sie mit Daniel deswegen in einen heftigen Streit geraten ist, wird ihr klar, was ihr fehlt. Schnell will sie sich mit einem ehrgeizigen Speed-Dating-Event ablenken, um Kalender, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Mit großen Erwartungen stürzt sie sich in den Abend und lässt selbst Daniel mit einem Notfall hängen.

Allerdings macht ihr Ex eifersüchtig eine Szene wegen Jonas. Ihr gemeinsamer Sohn Pelle (William J. Brooks, 11) konfrontiert seinen Papa mit der Frage, ob er Jess liebt. Lou lügt ihn daraufhin an und fordert Daniel auf, den Kindern die Wahrheit zu sagen.

Lou ist sauer, als er seine Prioritäten anders setzt. Nach einem erneuten Streit versöhnen sie sich aber und wollen gemeinsam mit den Kindern reden. Doch bevor es dazu kommt, erwischt Charly (Norwin von Hartrott, 9) Daniel und Jess beim Küssen.

Geschockt flüchten die Kinder zu Richard (Florian Odendahl, 51). Jess erkennt die schmerzhafte Situation und versucht, zu vermitteln. Lou und Daniel wollen an einem Strang ziehen, doch als sie die Jungs von ihrem Bruder abholen will, erhält sie eine Abfuhr.

Ob sie ihre Kinder noch mal einfangen kann, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.