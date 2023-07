"Rote Rosen": Dieser Schurke kehrt überraschend zurück

Lüneburg - Was für ein Comeback! In der neuen Staffel der beliebten ARD-Telenovela "Rote Rosen" kommt es zur Rückkehr einer der zwielichtigsten Personen der Serie.

Malte (Marcus Bluhm, 57) kehrt überraschend nach Lüneburg zurück. Anette (Sarah Masuch, 45) reagiert fassungslos. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) kehrt zurück nach Lüneburg!

Nachdem er die Spedition seiner Frau Anette (Sarah Masuch, 45) für seinen Drogenschmuggel genutzt hatte, wurde er niedergestochen. Sofort geriet seine Partnerin in den Fokus der Polizei, doch anstatt sie zu entlasten, ergriff Malte die Flucht. Er konnte sich an nichts mehr erinnern.

Anette hingegen stand nun vor zahlreichen Problemen. Immerhin gestand sie sich, dass die Beziehung zu dem Schurken keine Zukunft mehr hatte. Die Scheidung der beiden ist allerdings noch nicht durch und wird durch Maltes Rückkehr nach Lüneburg wieder ein großes Thema werden nach der Sommerpause.

Denn nach nur einer Woche Anlaufzeit steht Malte plötzlich vor ihrer Tür. Just in dem Moment, in dem sie wieder einmal gemerkt hat, wie er sie doch mit seinem plötzlichen Verschwinden aus dem Krankenhaus im Stich gelassen hat.

Zudem hat sie mittlerweile Gefühle für Ralf (Hardy Krüger junior, 55) entwickelt, auch wenn der sich nicht erst seit der Hochzeit ihrer besten Freundin Sandra (Theresa Hübchen, 52) bestens mit Carla (Maria Fuchs, 48) versteht.